مينا ماهر يحفّز جماهير الزمالك قبل المواجهة الحاسمة مع الاتحاد في سوبر السلة

وجّه الإعلامي مينا ماهر رسالة حماسية إلى جماهير نادي الزمالك، قبل المواجهة المرتقبة لفريق كرة السلة، والتي وصفها بأنها من أهم مباريات الفريق خلال الموسم الحالي في منافسات الصالات

وكتب مينا ماهر عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: “بكرة ماتش من أهم ماتشات الزمالك في موسم الصالات، فريق السلة عامل مجهود كبير السنادي لاعبين و محترف وصل متأخر ولكن له دور و تأثير كبير”.

وتابع: “بكرة لازم جماهير الزمالك تخلص التذاكر بتاعت الماتش الفوز يعني إننا مكلمين في المنافسة على الصعود للنهائي ونخش في مباراة فاصلة تحدد مين الصاعد، دور الجمهور كان كبير ومهم من بداية السلسلة وحتى الآن بسببهم رجعنا في الماتشات في اكتر من مرة ولكن مكنش في توفيق في آخر مباراتين”.

واختتم: “الزمالك أن شاء الله يعمل ماتش كبير و ربنا يكرمنا في النتيجة بكرة.. وبصوت الجماهير و الرجالة في أرض الملعب هنقدر نكسب و نخش مباراة..فاصلة.. قدها يا زمالك جماهيرك معاك”.

ومن المقرر أن تقام المباراة الرابعة بين الزمالك والاتحاد السكندري غدًا الإثنين، في تمام الساعة السابعة مساءً على صالة نادي النادي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويحتاج الاتحاد إلى الفوز في مباراة الغد لحسم تأهله إلى الدور النهائي، فيما يحتاج الزمالك إلى تحقيق الفوز من أجل اللجوء إلى مواجهة فاصلة.

