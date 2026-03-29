الاتحاد يفوز على الزمالك ويتقدم في سلسلة نصف نهائي دوري أليانز الممتاز لكرة السلة

فاز فريق الاتحاد السكندري على نظيره الزمالك بنتيجة 108-103، في المباراة التي جمعت الفريقين منذ قليل على صالة نادي النادي بالعاصمة الإدارية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من سلسلة مباريات الدور نصف النهائي لدوري أليانز الممتاز لكرة السلة.

بدأت المباراة بأداء قوي من الزمالك، حيث أنهى الفترة الأولى متقدمًا بنتيجة 30–18، ثم قام بتوسيع الفارق في الفترة الثانية، لينتهي الشوط الأول بتقدمه بنتيجة 51–33.

وفي الفترة الثالثة، عاد الاتحاد من بعيد وتعادل بنتيجة 67–67، ثم تقدم مع انطلاق الفترة الرابعة، قبل أن يعود الزمالك مجددًا في اللحظات الأخيرة ويتعادل بفضل رمية ثلاثية نفذها المحترف أي جي إنجليش بنجاح، ليتم اللجوء إلى وقت إضافي.

وحسم الاتحاد المباراة في الوقت الإضافي، لتنتهي بفوزه بنتيجة 108-105.

وبهذه النتيجة، يتقدم الاتحاد السكندري في سلسلة مباريات الدور نصف النهائي، لتصبح النتيجة 2-1، علمًا بأن الزمالك تفوق في الجولة الأولى، ثم عادل زعيم الثغر السلسلة بفوزه في المواجهة الثانية.

ومن المقرر أن تقام المباراة الرابعة بين الزمالك والاتحاد السكندري غدًا الإثنين، في تمام الساعة السابعة مساءً على صالة نادي النادي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويحتاج الاتحاد إلى الفوز في مباراة الغد لحسم تأهله إلى الدور النهائي، فيما يحتاج الزمالك إلى تحقيق الفوز من أجل اللجوء إلى مواجهة فاصلة.

ويشهد الدور نصف النهائي مشاركة فرق الاتحاد السكندري، والأهلي، والزمالك، والمصرية للاتصالات وتقام المنافسات بنظام Best Of 5، حيث يتأهل إلى الدور النهائي الفريق الذي يحقق الفوز في 3 مباريات.

