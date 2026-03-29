قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الخارجية الإيرانية: لم نُجر أي مفاوضات مع الولايات المتحدة خلال 31 يوما من الحرب
حافظ سلماي: المحلات تمثل 8% من حجم استهلاك الكهرباء.. فيديو
إختبارت ودية صعبة لـ 6 منتخبات عربية قبل المونديال
الأهلي يهزم المصرية للاتصالات ويواجه الاتحاد السكندري في نهائي دوري سوبر السلة
توازنه اختل.. مصرع يمني الجنسية سقط من الطابق الثامن في عقار بالدقي
قبل 39 عاما.. ترامب يرسم سيناريو الحرب مع إيران والسيطرة على ثرواتها
انهيار جزئي بمنزل سكني من ثلاثة طوابق بالمحلة دون إصابات| صور
كأس عاصمة مصر| تعادل إيجابي بين المقاولون وزد في الشوط الأول
حقيقة تعطيل الدراسة الأربعاء والخميس|التعليم: ننسق مع "الأرصاد الجوية" لإتخاذ القرار المناسب
نزل 600 جنيه من القمة.. الذهب يتراجع فجأة وهذا ثمن عيار 21
البيت الأبيض: إيران توافق جزئيا على اتفاق مع واشنطن.. وترامب يضغط لإنهاء الأزمة قبل 6 أبريل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

الاتحاد يفوز على الزمالك ويتقدم في سلسلة نصف نهائي دوري أليانز الممتاز لكرة السلة

حسام الحارتي

فاز فريق الاتحاد السكندري على نظيره الزمالك بنتيجة 108-103، في المباراة التي جمعت الفريقين منذ قليل على صالة نادي النادي بالعاصمة الإدارية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من سلسلة مباريات الدور نصف النهائي لدوري أليانز الممتاز لكرة السلة.

بدأت المباراة بأداء قوي من الزمالك، حيث أنهى الفترة الأولى متقدمًا بنتيجة 30–18، ثم قام بتوسيع الفارق في الفترة الثانية، لينتهي الشوط الأول بتقدمه بنتيجة 51–33.

وفي الفترة الثالثة، عاد الاتحاد من بعيد وتعادل بنتيجة 67–67، ثم تقدم مع انطلاق الفترة الرابعة، قبل أن يعود الزمالك مجددًا في اللحظات الأخيرة ويتعادل بفضل رمية ثلاثية نفذها المحترف أي جي إنجليش بنجاح، ليتم اللجوء إلى وقت إضافي.

وحسم الاتحاد المباراة في الوقت الإضافي، لتنتهي بفوزه بنتيجة 108-105.

وبهذه النتيجة، يتقدم الاتحاد السكندري في سلسلة مباريات الدور نصف النهائي، لتصبح النتيجة 2-1، علمًا بأن الزمالك تفوق في الجولة الأولى، ثم عادل زعيم الثغر السلسلة بفوزه في المواجهة الثانية.

ومن المقرر أن تقام المباراة الرابعة بين الزمالك والاتحاد السكندري غدًا الإثنين، في تمام الساعة السابعة مساءً على صالة نادي النادي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويحتاج الاتحاد إلى الفوز في مباراة الغد لحسم تأهله إلى الدور النهائي، فيما يحتاج الزمالك إلى تحقيق الفوز من أجل اللجوء إلى مواجهة فاصلة.

ويشهد الدور نصف النهائي مشاركة فرق الاتحاد السكندري، والأهلي، والزمالك، والمصرية للاتصالات وتقام المنافسات بنظام Best Of 5، حيث يتأهل إلى الدور النهائي الفريق الذي يحقق الفوز في 3 مباريات.
 

فريق الاتحاد السكندري الزمالك كرة السلة أليانز الزمالك والاتحاد السكندري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

