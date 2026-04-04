تشكيل مواجهة الجونة والاتحاد السكندري في الدوري

أعلن تامر مصطفى المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري تشكيل فريقه لمواجهة الجونة مساء اليوم باستاد خالد بشارة، ضمن منافسات الجولة الثانية بمجموعة الهبوط من المرحلة النهائية من بطولة الدوري المصري الممتاز

جاء تشكيل الاتحاد السكندري كالتالي :-

حراسة المرمي: محمود جنش

الدفاع: عبد الغني محمد ومحمود شبانة وعبد الرحمن جودة ومصطفي ابراهيم

الوسط: سيفوري ايزاك ومحمود عماد وأفشة

الهجوم :عبد الرحمن مجدي ويسري وحيد وجون إيبوكا

وجاء تشكيل الجونة كالتالي:-

حراسة المرمى :محمد علاء

الدفاع :-صابر الشيمي وعبد الجواد أحمد وأحمد عبد الرسول وخالد صديق

الوسط:- نور السيد وأحمد جنال وحافظ إبراهيم في الوسط

الهجوم :- عمر الجزار ومحمد النحلس وعلي الزاهدي