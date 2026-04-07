اكتشاف حقول غاز قبالة السواحل المصرية

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن شركة إيني تعلن عن اكتشاف غاز قبالة السواحل المصرية.

وكشفت القناة نقلا عن رويترز، أن التقديرات الأولية تشير إلى وجود حوالي تريليوني قدم مكعبة من الغاز و130 ألف برميل من المكثفات المصاحبة.

وفي وقت سابق أكد المهندس أسامة كمال، رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، أن الرئيس الأمريكي ترامب تحدث أكثر من مرة عن أن الثلاثاء سيكون حاسمًا بالنسبة لإيران، مردفًا: «قد لا يكون هناك اتفاق غدًا بشأن إيران، وقد يتم مد المهلة 24 ساعة أخرى، كما أن تصريحات ترامب التهديدية لـ إيران تكون ليلة الجمعة، ووعيده بمحو إيران يأتي من أجل الحفاظ على استقرار البورصة الأمريكية، بينما تكون تصريحات التهديد يوم الاثنين من أجل خفض أسعار النفط».



وقال أسامة كمال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسؤوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، إن أمريكا هي الدولة الأكثر استفادة مما يجري، لأنها الأكثر تصديرًا للنفط إلى أوروبا بعد وقف التصدير من روسيا وتقليل كميات النفط المصدرة إلى أوروبا.

وتابع: من المتوقع الوصول إلى وقف الحرب مع إيران، لكن هذا التوقف لا يعني عودة أسعار النفط إلى ما كانت عليه، ولن يسجل سعر البرميل 65 أو 70 دولارًا، وقد يستمر سعر البرميل عند 100 دولار لمدة سنة أو عدة سنوات، بسبب استهداف محطات الطاقة في بعض الدول المصدرة، ووجود نقص في المعروض، حيث إن هناك نحو 20 مليون برميل نفط لم تعد للأسواق بسبب تضرر قطاع الطاقة في الخليج.

وأكمل: يجب على مصر التحول إلى الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتنفيذ سياسات ترشيد الاستهلاك وتعظيم كفاءة استخدام الطاقة، والاعتماد على المواصلات الكهربائية والنهرية، كما أن ثمن السولار زاد 3 أضعاف منذ بداية الحرب حتى الآن.

وأشار أسامة كمال إلى أن هناك معاناة قد تحدث، ويجب التعامل معها باستخدام أفكار خارج الصندوق، منوهًا إلى أن حقل ظهر وصل إنتاجه إلى 1.4 مليار قدم، كما أن الانخفاض في إنتاج حقول الغاز في العالم أمر طبيعي، حيث تتراوح نسبة الانخفاض بين 10 و15% سنويًا.

وتابع: حقل ظهر وصل إلى ذروة إنتاجه في 2018، كما أن التوترات الجيوسياسية لها تأثير كبير على الإنتاج والاستثمارات، كما أن مصر نجحت في سداد مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع الطاقة، وتمت إضافة 120 مليون قدم مكعب من الغاز من مجموعة اكتشافات جديدة دخلت إلى الشبكة القومية للغاز.

وأردف كمال: خط غاز إسرائيل عاد للضخ إلى مصر بسعر أقل من السعر العالمي وبكميات كبيرة، ونحن الآن في ظروف حرب، ومعظم الدول الغنية رفعت أسعار الطاقة.



