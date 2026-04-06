9 مليارات جنيه إيرادات شركة غاز مصر ونمو قوي في الأرباح خلال 2025

استهل المهندس محمد قنديل، رئيس شركة غاز مصر ، أعمال الجمعية العامة العادية للشركة بالترحيب بالحضور، مؤكدًا أن النتائج المتميزة التي حققتها الشركة خلال العام المالي 2025 تعكس نجاح الرؤية الاستراتيجية لقطاع البترول والثروة المعدنية، وتجسد كفاءة الأداء التنفيذي وقدرة الشركة على تحقيق نمو قوي ومستدام.

وشهدت الجمعية حضور كلٍ من المهندس سيد سليم، العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، والمهندس صلاح عبد الكريم، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول .

واعتمدت الجمعية العامة نتائج أعمال عام 2025، والتي عكست طفرة شاملة في الأداءين المالي والتشغيلي، في ضوء التزام الشركة بتنفيذ محاور استراتيجية الوزارة، الهادفة إلى تعظيم الاستفادة من موارد الطاقة، والتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود نظيف، وتوطين التكنولوجيا، ورفع كفاءة التشغيل، وتعزيز التحول الرقمي، والالتزام بمعايير السلامة والاستدامة.

وسجلت الشركة إيرادات بلغت نحو 9 مليارات جنيه خلال عام 2025، محققة نموًا بنسبة 20% مقارنة بالعام السابق، مع استهداف الوصول إلى 9.5 مليار جنيه خلال عام 2026، في إطار خطة طموحة لتعزيز النمو وزيادة حجم الأعمال.

كما شهد المركز المالي تحسنًا ملحوظًا، حيث ارتفع إلى نحو 4.747 مليار جنيه، بالتوازي مع الأداء القوي لسهم الشركة، الذي صعد من 23.7 جنيه في مايو 2024 إلى 42 جنيهًا في مارس 2026، بنسبة نمو بلغت 77%، بما يعكس ثقة المستثمرين في قوة الأداء ومستقبل الشركة.

وفي إطار تنفيذ استراتيجية الدولة للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي، واصلت الشركة دورها الرائد في المشروع القومي لتوصيل الغاز للمنازل، حيث نجحت خلال عام 2025 في توصيل الغاز إلى 230 ألف وحدة سكنية، و394 منشأة تجارية، و46 مصنعًا جديدًا، إلى جانب تنفيذ توسعات لعدد 37 مصنعًا، بما يدعم الصناعة الوطنية ويخفض تكاليف التشغيل ويعزز كفاءة الطاقة.

كما عززت الشركة تواجدها الإقليمي في عدد من الأسواق العربية، من بينها المملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عُمان، بما يعكس الثقة في خبراتها الفنية والتنفيذية.

وعلى المستوى التشغيلي، واصلت الشركة تحقيق أداء متميز، حيث سجلت نحو 25 مليون ساعة عمل آمنة، وتنفيذ 354 خطة طوارئ، فضلًا عن تحقيق وفر في استهلاك الطاقة يُقدر بنحو 800 ميجاوات/ساعة سنويًا، بما يعزز كفاءة التشغيل والاستدامة البيئية.

وتؤكد هذه النتائج أن شركة غاز مصر تمضي بثبات نحو ترسيخ نموذج متكامل يجمع بين النمو المالي القوي، والتوسع في قاعدة العملاء، والانطلاق نحو الأسواق الإقليمية، وتعزيز البنية التحتية، والتنفيذ الفعال للمشروعات القومية، وتعظيم العائد للمساهمين، بما يعزز مكانتها كأحد أبرز الكيانات الرائدة في قطاع الطاقة وداعمًا رئيسيًا للاقتصاد الوطني.

وفي ختام الجمعية، أعرب كلٌ من العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية والرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول عن تقديرهما للأداء المتميز الذي حققته الشركة، مشيدين بكفاءة العاملين وتفانيهم، ومثمنين القيادة الفعالة لرئيس الجمعية العامة، والدور البارز لمجلس الإدارة في دعم مسيرة الشركة وتحقيق أهدافها الاستراتيجية، مؤكدين أن ما تحقق يعكس قوة الأداء وتكامل الجهود داخل قطاع البترول.