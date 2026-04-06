سيناتور أمريكي: لواء المدفعية 142 يتجه إلى الشرق الأوسط
لا يعاني من إصابة.. وكيل عمرو الجزار يكشف مفاجأة بشأن عدم مشاركته مع الأهلي
ضياء المرغني يطمئن جمهوره على حالته الصحية: أستعد لجلسات العلاج الطبيعي| خاص
التلفزيون الإيراني يطلب من المواطنين تشكيل سلسلة بشرية حول محطات الطاقة غدًا
أول رد من وكيل ماتا ماجاسا على أنباء انتقاله إلى الأهلي
الدولية للطاقة الذرية: رصد آثار لضربات عسكرية بمحيط محطة بوشهر النووية الإيرانية
الرقية الشرعية الصحيحة.. آيات وأدعية نبوية للحماية من الحسد والسحر
موعد صرف مرتبات أبريل 2026 في مصر وجدول الصرف الرسمي
ماذا قال فتوح لمعتمد جمال بعد واقعة تغييره أمام المصري؟
قبل صدام اليوم ..قوة سيراميكا كليوباترا في الركنيات وأزمة دفاعية واضحة تضرب الأهلي
خطوة صادمة بأرباح قياسية.. فرنسا تسحب احتياطاتها من الذهب بنيويورك
انفجارات تهز إيران.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن موجة جديدة من الضربات الجوية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

9 مليارات جنيه إيرادات شركة غاز مصر ونمو قوي في الأرباح خلال 2025

الجمعية العمومية لشركة غاز مصر
أمل مجدى

استهل المهندس محمد قنديل، رئيس شركة غاز مصر ، أعمال الجمعية العامة العادية للشركة بالترحيب بالحضور، مؤكدًا أن النتائج المتميزة التي حققتها الشركة خلال العام المالي 2025 تعكس نجاح الرؤية الاستراتيجية لقطاع البترول والثروة المعدنية، وتجسد كفاءة الأداء التنفيذي وقدرة الشركة على تحقيق نمو قوي ومستدام.

وشهدت الجمعية حضور كلٍ من المهندس سيد سليم، العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، والمهندس صلاح عبد الكريم، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول .

واعتمدت الجمعية العامة نتائج أعمال عام 2025، والتي عكست طفرة شاملة في الأداءين المالي والتشغيلي، في ضوء التزام الشركة بتنفيذ محاور استراتيجية الوزارة، الهادفة إلى تعظيم الاستفادة من موارد الطاقة، والتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود نظيف، وتوطين التكنولوجيا، ورفع كفاءة التشغيل، وتعزيز التحول الرقمي، والالتزام بمعايير السلامة والاستدامة.

وسجلت الشركة إيرادات بلغت نحو 9 مليارات جنيه خلال عام 2025، محققة نموًا بنسبة 20% مقارنة بالعام السابق، مع استهداف الوصول إلى 9.5 مليار جنيه خلال عام 2026، في إطار خطة طموحة لتعزيز النمو وزيادة حجم الأعمال.

كما شهد المركز المالي تحسنًا ملحوظًا، حيث ارتفع إلى نحو 4.747 مليار جنيه، بالتوازي مع الأداء القوي لسهم الشركة، الذي صعد من 23.7 جنيه في مايو 2024 إلى 42 جنيهًا في مارس 2026، بنسبة نمو بلغت 77%، بما يعكس ثقة المستثمرين في قوة الأداء ومستقبل الشركة.

وفي إطار تنفيذ استراتيجية الدولة للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي، واصلت الشركة دورها الرائد في المشروع القومي لتوصيل الغاز للمنازل، حيث نجحت خلال عام 2025 في توصيل الغاز إلى 230 ألف وحدة سكنية، و394 منشأة تجارية، و46 مصنعًا جديدًا، إلى جانب تنفيذ توسعات لعدد 37 مصنعًا، بما يدعم الصناعة الوطنية ويخفض تكاليف التشغيل ويعزز كفاءة الطاقة.

كما عززت الشركة تواجدها الإقليمي في عدد من الأسواق العربية، من بينها المملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عُمان، بما يعكس الثقة في خبراتها الفنية والتنفيذية.

وعلى المستوى التشغيلي، واصلت الشركة تحقيق أداء متميز، حيث سجلت نحو 25 مليون ساعة عمل آمنة، وتنفيذ 354 خطة طوارئ، فضلًا عن تحقيق وفر في استهلاك الطاقة يُقدر بنحو 800 ميجاوات/ساعة سنويًا، بما يعزز كفاءة التشغيل والاستدامة البيئية.

وتؤكد هذه النتائج أن شركة غاز مصر تمضي بثبات نحو ترسيخ نموذج متكامل يجمع بين النمو المالي القوي، والتوسع في قاعدة العملاء، والانطلاق نحو الأسواق الإقليمية، وتعزيز البنية التحتية، والتنفيذ الفعال للمشروعات القومية، وتعظيم العائد للمساهمين، بما يعزز مكانتها كأحد أبرز الكيانات الرائدة في قطاع الطاقة وداعمًا رئيسيًا للاقتصاد الوطني.

وفي ختام الجمعية، أعرب كلٌ من العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية والرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول عن تقديرهما للأداء المتميز الذي حققته الشركة، مشيدين بكفاءة العاملين وتفانيهم، ومثمنين القيادة الفعالة لرئيس الجمعية العامة، والدور البارز لمجلس الإدارة في دعم مسيرة الشركة وتحقيق أهدافها الاستراتيجية، مؤكدين أن ما تحقق يعكس قوة الأداء وتكامل الجهود داخل قطاع البترول.

وزير التربية والتعليم

حقيقة تعطيل الدراسة الثلاثاء والأربعاء والخميس بسبب التقلبات الجوية|توضيح عاجل

الأحد المقبل إجازة رسمية للحكومة والقطاع الخاص بمناسبة عيد القيامة 2026؟.. اعرف المستحقين

الأحد المقبل إجازة رسمية للحكومة والقطاع الخاص بمناسبة عيد القيامة 2026؟.. اعرف المستحقين

التقلبات الجوية

لمدة 5 أيام.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الأيام المقبلة | ماذا سيحدث؟

هل عيد القيامة إجازة رسمية يوم الأحد المقبل بعد قرار رئيس الوزراء بشأن شم النسيم؟

هل عيد القيامة إجازة رسمية يوم الأحد المقبل بعد قرار رئيس الوزراء بشأن شم النسيم؟

وزير التربية والتعليم

هل تقرر تعطيل الدراسة الأربعاء والخميس لسوء الأحوال الجوية؟|التعليم تحسم الجدل

قرار حكومي بشأن مرتبات أبريل 2026 .. هل يشمل الزيادة الجديدة؟

قرار حكومي بشأن مرتبات أبريل 2026 .. هل يشمل الزيادة الجديدة؟

وزير التربية والتعليم

حقيقة تأجيل موعد امتحانات نهاية العام 2026 بالمدارس.. قرار نهائي من التعليم

سلاح الجو الإسرائيلي

الأسطول الجوي في مهب الريح.. إسرائيل تدمر عشرات الطائرات الإيرانية في 3 مطارات

الجانبان المصري والمغربي يؤكدان أهمية العمل علي تنفيذ المخرجات الصادرة عن الدورة الأولى للجنة التنسيق والمتابعة المصرية/المغربية

جامعة عين شمس

تجارة عين شمس ومؤسسة القيادات المصرية للتنمية يوقعان مذكرة تفاهم MOU لدعم ريادة الأعمال

جامعة القاهرة

جامعة القاهرة: انتهاء أعمال لجنة ترشيح عميد كلية الحقوق ورفع التوصيات تمهيدا لاستكمال الإجراءات النهائية

بالصور

أسعار كيا سبورتاج موديل 2020 المستعملة في مصر

كيا سبورتاج

تعرف على مواصفات السيارة N°7‎ الـ SUV منDS ‎‏ ‏الفرنسية

 DS N°7

أسعار دايو لانوس موديل 2000 المستعملة في مصر

دايو لانوس موديل 2000

فولكس فاجن تكشف عن أطلس 2027 الجديدة

فولكس فاجن أطلس 2027

فيديو

هبة عبد الغني

أبرز تصريحات هبة عبد الغني: كواليس رأس الأفعى.. الغناء مجرد هواية.. وتفاصيل مؤثرة عن وفاة والدتها

إنقاذ الطيار الأمريكي

عملية جريئة في عمق إيران.. ترامب يعلن إنقاذ الطيار الأمريكي

السر وراء فشلها باللغة العربية

فاشلة جدا.. فنانة تعترف بضعفها في اللغة العربية وتكشف تأثير والدها الراحل

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: معركتي مع الآلة !!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وهم الأهمية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ٤٠ مليار جنيه؟!!

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الوهم العاطفي

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: يوم اليتيم.. رسالة للعطاء والرحمة

المزيد