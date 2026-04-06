وزير البترول يقف دقيقة حداد على روح شهيد «بتروجت»

شهد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أعمال الجمعية العامة للشركة المصرية للغازات الطبيعية «جاسكو»، لاعتماد نتائج أعمال عام 2025، وذلك بحضور قيادات قطاع البترول وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات.

واستهل الوزير الاجتماع بدعوة الحضور للوقوف دقيقة حدادًا على روح شهيد الواجب المهندس حسام صادق، أحد كوادر شركة «بتروجت» فرع دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكد الوزير أن ما تحقق من إنجازات في ملف تأمين إمدادات الغاز الطبيعي يعكس كفاءة وجاهزية قطاع البترول، مشيدًا بجهود فرق العمل التي نجحت، في وقت قياسي وتحت ظروف تشغيلية دقيقة، في إنشاء وتشغيل البنية التحتية لاستيراد الغاز الطبيعي المسال بكل من السخنة ودمياط، عبر سفن التغييز، والتي مثلت صمام أمان لتأمين احتياجات السوق المحلي من الطاقة خلال ذروة الصيف، دون اللجوء إلى تخفيف الأحمال، رغم التحديات الإقليمية والدولية.

وأوضح أن شركة «جاسكو» تضطلع بدور محوري في منظومة الغاز الطبيعي، مشيرًا إلى نجاحها، بالتعاون مع شركات «إيجاس» و«إنبي» و«بتروجت» و«سوميد»، في تنفيذ وربط منظومة استيراد الغاز بالشبكة القومية، بما يضمن استدامة الإمدادات لكافة قطاعات الاستهلاك.

ووجّه الوزير بضرورة تعزيز التنسيق مع وزارتي الصناعة والإسكان للتخطيط المسبق لمد شبكات الغاز بما يتواكب مع التوسعات الصناعية والعمرانية، إلى جانب تحقيق التكامل بين الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة القابضة للبتروكيماويات و«جاسكو» لتأمين احتياجات صناعة البتروكيماويات من الغاز الغني بالمشتقات، وتعظيم القيمة المضافة من الموارد الطبيعية.

ومن جانبه، استعرض المهندس محمد مرزوق، رئيس الشركة، نتائج الأعمال، موضحًا أن «جاسكو» قامت خلال عام 2025 باستلام وتدفيع نحو 2300 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي عبر الشبكة القومية، لتلبية احتياجات السوق المحلي.

وأشار إلى تنفيذ عدد من المشروعات الاستراتيجية بموانئ السخنة ودمياط، شملت تجهيز البنية التحتية لاستقبال الغاز المستورد من سفن التغييز وربطه بالشبكة القومية، مؤكدًا تحقيق أعلى معدل استهلاك يومي لقطاع الكهرباء بلغ 6.2 مليار قدم مكعب يوميا دون انقطاعات.

وفيما يتعلق بمشروعات النقل، أوضح استمرار تنفيذ توسعات محطة ضواغط دهشور بإضافة وحدتين جديدتين بطاقة إجمالية 18 مليون متر مكعب يوميًا، مع تطبيق تكنولوجيا استعادة الحرارة المهدرة (WHR) لتوليد نحو 24 ميجاوات من الكهرباء دون استهلاك وقود إضافي، على أن يبدأ التشغيل خلال الربع الثاني من عام 2026.

كما لفت إلى نجاح الشركة في نشاط فصل مشتقات الغاز بتحقيق 117% من خطة الإنتاج، بإجمالي 1.85 مليون طن، ليصل الإنتاج التراكمي إلى أكثر من 40 مليون طن، بما يدعم صناعات القيمة المضافة.

وأضاف أن الشركة انتهت من تنفيذ مشروع زيادة الطاقة الاستيعابية لمجمع غازات الصحراء الغربية (Train D) بطاقة 600 مليون قدم مكعب يوميًا، ليرتفع إجمالي الطاقة إلى نحو 1.5 مليار قدم مكعب يوميًا، تمهيدًا لبدء التشغيل التجاري خلال الربع الثاني من 2026.

وأكد أن خطة «جاسكو» للفترة (2026–2030) تستهدف تعزيز مرونة الشبكة القومية، واستيعاب مصادر جديدة للغاز، وزيادة كفاءة التشغيل، وخفض استهلاك الوقود، إلى جانب التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة.