قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أول رد من وكيل ماتا ماجاسا على أنباء انتقاله إلى الأهلي
الدولية للطاقة الذرية: رصد آثار لضربات عسكرية بمحيط محطة بوشهر النووية الإيرانية
الرقية الشرعية الصحيحة.. آيات وأدعية نبوية للحماية من الحسد والسحر
موعد صرف مرتبات أبريل 2026 في مصر وجدول الصرف الرسمي
ماذا قال فتوح لمعتمد جمال بعد واقعة تغييره أمام المصري؟
قبل صدام اليوم ..قوة سيراميكا كليوباترا في الركنيات وأزمة دفاعية واضحة تضرب الأهلي
خطوة صادمة بأرباح قياسية.. فرنسا تسحب احتياطاتها من الذهب بنيويورك
انفجارات تهز إيران.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن موجة جديدة من الضربات الجوية
مقتل 3 وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية عنيفة على جنوب لبنان
مدرب بلجيكا السابق: لسنا مرشحين لحصد كأس العالم.. ومواجهة مصر صعبة
رحيل الكوكي من تدريب المصري وعماد النحاس خلفا له.. الغندور يكشف مفاجأة
صبري عبد المنعم يطمئن جمهوره: أنا الحمد لله بخير وغادرت المستشفى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير البترول يقف دقيقة حداد على روح شهيد «بتروجت»

دقيقة حداد على شهيد بتروجيت
دقيقة حداد على شهيد بتروجيت
أمل مجدى

شهد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أعمال الجمعية العامة للشركة المصرية للغازات الطبيعية «جاسكو»، لاعتماد نتائج أعمال عام 2025، وذلك بحضور قيادات قطاع البترول وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات.

واستهل الوزير الاجتماع بدعوة الحضور للوقوف دقيقة حدادًا على روح شهيد الواجب المهندس حسام صادق، أحد كوادر شركة «بتروجت» فرع دولة الإمارات العربية المتحدة. 
وأكد الوزير أن ما تحقق من إنجازات في ملف تأمين إمدادات الغاز الطبيعي يعكس كفاءة وجاهزية قطاع البترول، مشيدًا بجهود فرق العمل التي نجحت، في وقت قياسي وتحت ظروف تشغيلية دقيقة، في إنشاء وتشغيل البنية التحتية لاستيراد الغاز الطبيعي المسال بكل من السخنة ودمياط، عبر سفن التغييز، والتي مثلت صمام أمان لتأمين احتياجات السوق المحلي من الطاقة خلال ذروة الصيف، دون اللجوء إلى تخفيف الأحمال، رغم التحديات الإقليمية والدولية.

وأوضح أن شركة «جاسكو» تضطلع بدور محوري في منظومة الغاز الطبيعي، مشيرًا إلى نجاحها، بالتعاون مع شركات «إيجاس» و«إنبي» و«بتروجت» و«سوميد»، في تنفيذ وربط منظومة استيراد الغاز بالشبكة القومية، بما يضمن استدامة الإمدادات لكافة قطاعات الاستهلاك.

ووجّه الوزير بضرورة تعزيز التنسيق مع وزارتي الصناعة والإسكان للتخطيط المسبق لمد شبكات الغاز بما يتواكب مع التوسعات الصناعية والعمرانية، إلى جانب تحقيق التكامل بين الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة القابضة للبتروكيماويات و«جاسكو» لتأمين احتياجات صناعة البتروكيماويات من الغاز الغني بالمشتقات، وتعظيم القيمة المضافة من الموارد الطبيعية.

ومن جانبه، استعرض المهندس محمد مرزوق، رئيس الشركة، نتائج الأعمال، موضحًا أن «جاسكو» قامت خلال عام 2025 باستلام وتدفيع نحو 2300 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي عبر الشبكة القومية، لتلبية احتياجات السوق المحلي.

وأشار إلى تنفيذ عدد من المشروعات الاستراتيجية بموانئ السخنة ودمياط، شملت تجهيز البنية التحتية لاستقبال الغاز المستورد من سفن التغييز وربطه بالشبكة القومية، مؤكدًا تحقيق أعلى معدل استهلاك يومي لقطاع الكهرباء بلغ 6.2 مليار قدم مكعب يوميا دون انقطاعات.

وفيما يتعلق بمشروعات النقل، أوضح استمرار تنفيذ توسعات محطة ضواغط دهشور بإضافة وحدتين جديدتين بطاقة إجمالية 18 مليون متر مكعب يوميًا، مع تطبيق تكنولوجيا استعادة الحرارة المهدرة (WHR) لتوليد نحو 24 ميجاوات من الكهرباء دون استهلاك وقود إضافي، على أن يبدأ التشغيل خلال الربع الثاني من عام 2026.

كما لفت إلى نجاح الشركة في نشاط فصل مشتقات الغاز بتحقيق 117% من خطة الإنتاج، بإجمالي 1.85 مليون طن، ليصل الإنتاج التراكمي إلى أكثر من 40 مليون طن، بما يدعم صناعات القيمة المضافة.

وأضاف أن الشركة انتهت من تنفيذ مشروع زيادة الطاقة الاستيعابية لمجمع غازات الصحراء الغربية (Train D) بطاقة 600 مليون قدم مكعب يوميًا، ليرتفع إجمالي الطاقة إلى نحو 1.5 مليار قدم مكعب يوميًا، تمهيدًا لبدء التشغيل التجاري خلال الربع الثاني من 2026.

وأكد أن خطة «جاسكو» للفترة (2026–2030) تستهدف تعزيز مرونة الشبكة القومية، واستيعاب مصادر جديدة للغاز، وزيادة كفاءة التشغيل، وخفض استهلاك الوقود، إلى جانب التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة.

البترول شهيد بتروجيت وزير البترول وزارة البترول كريم بدوى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

حقيقة تعطيل الدراسة الثلاثاء والأربعاء والخميس بسبب التقلبات الجوية|توضيح عاجل

الأحد المقبل إجازة رسمية للحكومة والقطاع الخاص بمناسبة عيد القيامة 2026؟.. اعرف المستحقين

الأحد المقبل إجازة رسمية للحكومة والقطاع الخاص بمناسبة عيد القيامة 2026؟.. اعرف المستحقين

التقلبات الجوية

لمدة 5 أيام.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الأيام المقبلة | ماذا سيحدث؟

هل عيد القيامة إجازة رسمية يوم الأحد المقبل بعد قرار رئيس الوزراء بشأن شم النسيم؟

هل عيد القيامة إجازة رسمية يوم الأحد المقبل بعد قرار رئيس الوزراء بشأن شم النسيم؟

وزير التربية والتعليم

هل تقرر تعطيل الدراسة الأربعاء والخميس لسوء الأحوال الجوية؟|التعليم تحسم الجدل

وزير التربية والتعليم

حقيقة تأجيل موعد امتحانات نهاية العام 2026 بالمدارس.. قرار نهائي من التعليم

قرار حكومي بشأن مرتبات أبريل 2026 .. هل يشمل الزيادة الجديدة؟

قرار حكومي بشأن مرتبات أبريل 2026 .. هل يشمل الزيادة الجديدة؟

سلاح الجو الإسرائيلي

الأسطول الجوي في مهب الريح.. إسرائيل تدمر عشرات الطائرات الإيرانية في 3 مطارات

ترشيحاتنا

محكمة

تفاصيل معاقبة 3 عاطلين بالمشدد 10 سنوات بتهمة حيازة مخدرات في السلام

المتهم

القبض على شخص إدعى محاولة سيدة خطف طفلتين بالمنوفية

مدير أعمال شاكر محظور

لحظة خروج مدير أعمال شاكر محظور بعد قرار البراءة في حيازة المخدرات

بالصور

أسعار كيا سبورتاج موديل 2020 المستعملة في مصر

كيا سبورتاج
كيا سبورتاج
كيا سبورتاج

تعرف على مواصفات السيارة N°7‎ الـ SUV منDS ‎‏ ‏الفرنسية

 DS N°7
 DS N°7
 DS N°7

أسعار دايو لانوس موديل 2000 المستعملة في مصر

دايو لانوس موديل 2000
دايو لانوس موديل 2000
دايو لانوس موديل 2000

فولكس فاجن تكشف عن أطلس 2027 الجديدة

فولكس فاجن أطلس 2027
فولكس فاجن أطلس 2027
فولكس فاجن أطلس 2027

فيديو

هبة عبد الغني

أبرز تصريحات هبة عبد الغني: كواليس رأس الأفعى.. الغناء مجرد هواية.. وتفاصيل مؤثرة عن وفاة والدتها

إنقاذ الطيار الأمريكي

عملية جريئة في عمق إيران.. ترامب يعلن إنقاذ الطيار الأمريكي

السر وراء فشلها باللغة العربية

فاشلة جدا.. فنانة تعترف بضعفها في اللغة العربية وتكشف تأثير والدها الراحل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: معركتي مع الآلة !!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وهم الأهمية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ٤٠ مليار جنيه؟!!

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الوهم العاطفي

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: يوم اليتيم.. رسالة للعطاء والرحمة

المزيد