كان معاه 2 مصريين مصابين.. وزير البترول ينعى شهيد مصر في الإمارات

نعى المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وجميع قيادات قطاع البترول والعاملين بشركاته، شهيد الواجب المغفور له بإذن الله، المهندس حسام صادق خليفة، مدير عام مساعد الجودة بشركة بتروجت - فرع دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي وافته المنية أثناء أداء مهام عمله بموقع الشركة في حبشان بإمارة أبوظبي، خلال عمليات الإخلاء في أعقاب اندلاع حريقين بالموقع نتيجة سقوط شظايا إثر عملية اعتراض من قبل الدفاعات الجوية الإماراتية.

وأكدت الوزارة، في بيان النعي، أن عملية الإخلاء أسفرت أيضاً عن إصابة 4 آخرين بإصابات طفيفة، من بينهم 2 من العاملين بالشركة يحملان الجنسية المصرية، هما: ياسر جمعة أحمد عبد السلام (مشرف معمل)، ومحمد إبراهيم علي عبد الرحمن (مهندس ضبط جودة مدني)، حيث تلقيا العلاج اللازم وغادرا المستشفى.

ينعى قطاع البترول المصري ابناً باراً وكادراً متميزاً، مستذكراً بكل التقدير مسيرة الفقيد المهنية، وما اتسمت به من إخلاص وتفانٍ والتزام.

ويتقدم الوزير بخالص التعازي وصادق المواساة إلى أسرة شهيد الواجب، وزملائه في شركة بتروجت، وجميع العاملين بقطاع البترول، مؤكداً تقديم كامل الدعم لأسرة الفقيد في هذا المصاب الأليم.