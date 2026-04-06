وزير البترول ومحافظ الدقهلية يؤديان صلاة الجنازة على ضحية شظايا صاروخ بالإمارات

أدى المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية صلاة الجنازة على شهيد الواجب المهندس حسام صادق خليفة، وشيّعا جثمانه إلى مثواه الأخير بمسقط رأسه بقرية دنديط التابعة لمركز ومدينة ميت غمر، في مشهد مهيب غلبت عليه مشاعر الحزن ، والذي وافته المنية أثناء أداء مهام عمله بموقع شركة بتروجت

في حبشان بإمارة أبوظبي بدولة الإمارات.

وتقدم محافظ الدقهلية ووزير البترول بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الشهيد وزملائه ومحبيه، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

وقال " مرزوق " إن الدقهلية تودع اليوم أحد أبنائها البررة، ممن أدوا رسالتهم المهنية والوطنية بصدق وشرف، مؤكدًا أن هذا المصاب الأليم يحظى بكل التقدير والاحترام، وأن ذكرى الفقيد ستظل حاضرة بما قدمه من سيرة طيبة وعطاء مخلص.

وبحسب بيان وزارة البترول والثروة المعدنية، فإن المهندس حسام صادق خليفة كان يشغل منصب مدير عام مساعد الجودة بشركة بترول – فرع دولة الإمارات العربية المتحدة، وقد وافته المنية أثناء أداء مهام عمله بموقع الشركة في حبشان بإمارة أبوظبي خلال عمليات الإخلاء التي أعقبت اندلاع حريقين بالموقع نتيجة سقوط شظايا إثر عملية اعتراض من قبل الدفاعات الجوية الإماراتية.