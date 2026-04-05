محافظ الدقهلية يستوقف سيارات تاكسي للتأكد من تشغيل العداد والالتزام بالأجرة

استوقف اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، عددًا من سيارات التاكسي، للتأكد من تشغيل العداد والالتزام بالأجرة المقررة، في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لضبط منظومة النقل وحماية المواطنين من أي تجاوزات.

وشدد المحافظ على ضرورة الالتزام الكامل بتشغيل العداد وعدم مخالفة التعريفة المقررة، مؤكدًا أن المحافظة لن تسمح بأي استغلال للمواطنين أو خروج على الضوابط المنظمة.

وقال "مرزوق" إنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية المشددة، وفرض غرامات فورية على أي سيارة تاكسي ترد بشأنها شكاوى من المواطنين ويتم الإبلاغ عنها، مشيرًا إلى أنه في حالة تكرار المخالفة لنفس السائق سيتم إلغاء رخصة التاكسي.

وكلّف العميد حاتم طه، مدير عام المرور، والعقيد محمود اللوزي، رئيس مباحث المرور، بشن حملات مكثفة على سيارات التاكسي، واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة تجاه المخالفين، بما يضمن الانضباط الكامل وحماية حقوق المواطنين.

وأهابت محافظة الدقهلية المواطنين الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات من سائقي سيارات التاكسي، سواء عدم تشغيل العداد أو مخالفة التعريفة، من خلال التواصل مع غرفة العمليات المركزية بالمحافظة على الأرقام التالية:

📞 0502316644 – 0502314880 – 0502327792

أو الاتصال على رقم 114 من التليفون الأرضي، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه المخالفين وضمان حقوق المواطنين.