الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الدقهلية يستوقف سيارات تاكسي للتأكد من تشغيل العداد والالتزام بالأجرة

جولة تفقدية
جولة تفقدية
همت الحسينى

استوقف اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، عددًا من سيارات التاكسي، للتأكد من تشغيل العداد والالتزام بالأجرة المقررة، في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لضبط منظومة النقل وحماية المواطنين من أي تجاوزات.

وشدد المحافظ على ضرورة الالتزام الكامل بتشغيل العداد وعدم مخالفة التعريفة المقررة، مؤكدًا أن المحافظة لن تسمح بأي استغلال للمواطنين أو خروج على الضوابط المنظمة.

وقال "مرزوق" إنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية المشددة، وفرض غرامات فورية على أي سيارة تاكسي ترد بشأنها شكاوى من المواطنين ويتم الإبلاغ عنها، مشيرًا إلى أنه في حالة تكرار المخالفة لنفس السائق سيتم إلغاء رخصة التاكسي.

وكلّف العميد حاتم طه، مدير عام المرور، والعقيد محمود اللوزي، رئيس مباحث المرور، بشن حملات مكثفة على سيارات التاكسي، واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة تجاه المخالفين، بما يضمن الانضباط الكامل وحماية حقوق المواطنين.

وأهابت محافظة الدقهلية  المواطنين الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات من سائقي سيارات التاكسي، سواء عدم تشغيل العداد أو مخالفة التعريفة، من خلال التواصل مع غرفة العمليات المركزية بالمحافظة على الأرقام التالية:
📞 0502316644 – 0502314880 – 0502327792
أو الاتصال على رقم 114 من التليفون الأرضي، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه المخالفين وضمان حقوق المواطنين.

الدقهلية محافظه محافظ البنديره

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار كروت الشحن والإنترنت في مصر

رسميًا.. أسعار كروت الشحن والإنترنت في مصر

تطبيقات بدلا من ماسنجر

بعد قرار الغلق الرسمي .. إليك 6 تطبيقات بديلة عن ماسنجر

الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات

طقس متقلب غدًا.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات

سعر الذهب

عيار 21 يخسر 500 جنيه من القمة.. هبوط جديد يضرب سعر الذهب اليوم

سعر الدولار

بعد ارتفاع الاحتياطي.. سعر الدولار أمام الجنيه رسميًا اليوم

زيادة المرتبات والمعاشات

الحكومة تعلن صرف زيادة المرتبات والمعاشات رسميًا بدءًا من هذا الموعد.. هتقبض كام؟

الزواج

هل يجوز زواج المطلقة سرًا بدون ولي؟.. أمين الفتوى يجيب

سعر الدولار في البنك المركزي

رسميا .. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم

بالصور

السيطرة على حريق فيقاعة أفراح بالزقازيق دون إصابات.. صور

حريق
حريق
حريق

العرض قريبا.. عمرو يوسف يشارك جمهوره كواليس مسلسله "الفرنساوي"

عمرو يوسف
عمرو يوسف
عمرو يوسف

نجاح أول جراحة متقدمة لتثبيت كسر بالعمود الفقري بمستشفى منيا القمح المركزي لإنقاذ شاب من الشلل

عملية جراحية
عملية جراحية
عملية جراحية

فيديو

الذكاء الاصطناعي

حكم تحريك صور الميت بالذكاء الاصطناعي.. الإفتاء تحذر من هذا الأمر

مصطفى محمود

ابنة مصطفى محمود تكشف حقيقة علاقة والدها بالجن.. ومن صاحب تلك الشائعة

مصطفى محمود

ابنة مصطفى محمود: أتمنى التركيز على الجانب العلمي في شخصية والدي بمسلسل رحلتي من الشك إلى اليقين

مصطفى محمود

ابنة مصطفى محمود: خالد النبوي الأقرب لوالدي من حيث الملامح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ٤٠ مليار جنيه؟!!

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الوهم العاطفي

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: يوم اليتيم.. رسالة للعطاء والرحمة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أعظم يتيم في التاريخ.. رحلة النبي محمد ﷺ من الفقد إلى الرحمة

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: امتداد للرحمة الإنسانية

المزيد