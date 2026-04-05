من مطار القاهرة للمثوى الأخير.. كواليس وداع وزير البترول للمهندس حسام خليفة

استقبل المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، يرافقه قيادات الوزارة وشركة بتروجت، جثمان شهيد الواجب المغفور له بإذن الله تعالى المهندس حسام صادق خليفة، لدى وصوله إلى مطار القاهرة مساء اليوم، أحد أبناء شركة بتروجت، والذي استُشهد أثناء أداء مهام عمله بموقع الشركة في حبشان بإمارة أبوظبي خلال عمليات الإخلاء في أعقاب اندلاع حريقين بالموقع نتيجة سقوط شظايا أثر عملية اعتراض من الدفاعات الجوية الإماراتية.

وقدم الوزير واجب العزاء لأسرة الفقيد، مؤكدًا حرص قطاع البترول على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لهم، وفاءً لحق الشهيد وتقديرًا لمسيرته المهنية، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يُلهم أسرته وزملاءه ومحبيه الصبر والسلوان.

وعقب استقبال الجثمان بالمطار، توجّه الوزير للمشاركة في جنازة الشهيد وتشييع جثمانه إلى مثواه الأخير بمدافن الأسرة في قرية دنديط، مركز ميت غمر، بمحافظة الدقهلية.

