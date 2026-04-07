عاجل | استهداف عدواني لسكة الحديد في إيران وجسور خطوط الاتصال.. والحرس الثوري يتوعد

أفادت وسائل إعلام متفرقة، على نحو عاجل، باستهداف الاحتلال لسكة الحديد في كاشان وسط إيران.

فيما قال الحرس الثوري الإيراني: القادة الأمريكيون الذين وضعوا كل مصالحهم في خدمة الصهاينة، ليس لديهم حتى القدرة على حساب حجم الخسائر التي قد تتعرض لها ممتلكاتهم الهامة أمام مقاتلينا في حال اعتداءهم على بنيتنا التحتية.

وأضاف الحرس الإيراني: الجيش الإرهابي الأمريكي إذا تجاوز الخطوط الحمراء، فإن ردنا سيكون خارج المنطقة ولم نبدأ الهجمات على أهداف مدنية ولن نبدأ، لكننا لن نتردد في الرد بالمثل على الاعتداءات الدنيئة على المنشآت المدنية.

وتابع: سوف نتعامل مع البنية التحتية لأمريكا وشركائها بطريقة تحرم أمريكا وحلفاءها لسنوات من نفط وغاز المنطقة ، ويجب أن يعلم شركاء أمريكا الإقليميون أننا حتى اليوم امتنعنا عن بعض الأهداف مراعاة للحياد وحسن الجوار، لكن من الآن فصاعدًا ستزال كل هذه الاعتبارات.

ونشر الحرس الثوري مشاهد من إطلاقه الرشقة الـ99 صوب أهداف أمريكية وإسرائيلية، فيما قال مساعد محافظ قم: العدو استهدف قبل قليل أحد جسور خطوط الاتصال خارج مدينة قم وسط إيران.