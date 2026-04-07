رويترز: ثلاثة قتلى في إطلاق نار قرب القنصلية الإسرائيلية باسطنبول

أفادت وسائل إعلام تركية بوقوع قتلى ومصابين قرب القنصلية الإسرائيلية في اسطنبول، فيما جرى اعتقال شخص قرب القنصلية.

وأفادت وسائل إعلام تركية بوجود 3 قتلى في إطلاق نار قرب القنصلية الإسرائيلية في اسطنبول، علاوة على إصابة شرطيين اثنين في حادث إطلاق النار .

ونقلت رويترز عن مصادر قولها أنه لا يوجد دبلوماسيون إسرائيليون في تركيا حاليا.

وكلف وزير العدل 3 مدعين عامين بالتحقيق في حادث إطلاق النار قرب قنصلية إسرائيل بإسطنبول، وقررت النيابة العامة بإسطنبول فتح تحقيق فوري بشأن ملابسات حادثة إطلاق النار.



وذكرت الإذاعة الرسمية الإسرائيلية أنه لا مصابين إسرائيليين في حادثة إطلاق النار بإسطنبول، والقنصلية في اسطنبول لم تكن مأهولة وقت وقوع الحادث.