لا سيادة لإسرائيل.. مصر ترفض بقوة اقتحام وزير إسرائيلي للمسجد الأقصى

أكدت وزارة الخارجية إدانة مصر بأشد العبارات قيام وزير الأمن القومي الإسرائيلي باقتحام المسجد الأقصى المبارك.

واعتبرت الوزارة في بيانها، أن الاقتحام يمثل تصعيدًا كبيرًا وخطيرًا واستفزازًا مرفوضًا وانتهاكًا صارخًا لأحكام القانون الدولي، وتقويَضًا للوضع التاريخي في القدس الشرقية.

وذكرت الوزارة في بيانها، أن مصر تؤكد رفضها الكامل لمثل هذه الممارسات التي تمس بحرمة المقدسات الإسلامية في القدس.

وشددت على أن المسجد الأقصى بكامل مساحته هو مكان عبادة خاصة بالمسلمين، وأن أي محاولات لفرض أمر واقع جديد تعد باطلة ومرفوضة ولا يمكن القبول بها.

كما أكدت مصر أنه لا سيادة لإسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية.

وأعربت عن بالغ قلقها إزاء استمرار القيود على دخول المصلين للمسجد الأقصى.

وأكدت مصر احترامها للأوقاف الإسلامية في القدس، والوصاية الهاشمية في إدارة شئون المسجد الأقصى المبارك وتنظيم الدخول إليه ويصون الوضع القائم.