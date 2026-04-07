الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

لا سيادة لإسرائيل.. مصر ترفض بقوة اقتحام وزير إسرائيلي للمسجد الأقصى

بيان الخارجية
محمد على

أكدت وزارة الخارجية إدانة مصر بأشد العبارات قيام وزير الأمن القومي الإسرائيلي باقتحام المسجد الأقصى المبارك.

واعتبرت الوزارة في بيانها، أن الاقتحام يمثل تصعيدًا كبيرًا وخطيرًا واستفزازًا مرفوضًا وانتهاكًا صارخًا لأحكام القانون الدولي، وتقويَضًا للوضع التاريخي في القدس الشرقية.

وذكرت الوزارة في بيانها، أن مصر تؤكد رفضها الكامل لمثل هذه الممارسات التي تمس بحرمة المقدسات الإسلامية في القدس.

وشددت على أن المسجد الأقصى بكامل مساحته هو مكان عبادة خاصة بالمسلمين، وأن أي محاولات لفرض أمر واقع جديد  تعد باطلة ومرفوضة ولا يمكن القبول بها.

كما أكدت مصر أنه لا سيادة لإسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية.

وأعربت عن بالغ قلقها إزاء استمرار القيود على دخول المصلين للمسجد الأقصى.

وأكدت مصر احترامها للأوقاف الإسلامية في القدس، والوصاية الهاشمية في إدارة شئون المسجد الأقصى المبارك وتنظيم الدخول إليه ويصون الوضع القائم.

لا سيادة لإسرائيل لأراضي الفلسطينية الأراضي الفلسطينية المحتلة القدس الشرقية اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة رسمية للحكومة والقطاع الخاص 5 أيام متتالية بدءًا من 9 أبريل

بعد قرار رئيس الوزراء.. إجازة رسمية 5 أيام متتالية بدءًا من 9 أبريل لهؤلاء

رسميًا.. سعر البنزين اليوم في مصر

رسميًا.. سعر البنزين اليوم في مصر

عداد الكهرباء

بعد 3 أشهر دون شحن.. رفع عداد الكهرباء مسبق الدفع

طفلة مخطوفة

حياة ضاعت 12 عامًا ثم عادت.. حكاية الطفلة المخطوفة بالوايلي

صورة أرشيفية لمبني الكونجرس الأمريكي

تحرك داخل الكونجرس الأمريكي لعزل ترامب ووزير الدفاع

الذهب

خطوة صادمة بأرباح قياسية.. فرنسا تسحب احتياطاتها من الذهب بنيويورك

امطار

سحب ممطرة تتقدم.. الأرصاد تكشف تطورات حالة الطقس الساعات المقبلة

عداد الكهرباء

رسالة واحدة على شاشة عداد الكهرباء قد تكلفك آلاف الجنيهات.. اعرف الحل

هيئة الرقابة المالية

الرقابةالمالية: 65.6 مليار جنيه إجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة للهيئة

سعر الذهب اليوم في السعودية

مكاسب متتالية للذهب في السعودية منذ بداية الأسبوع .. وهذه أسعار الأعيرة اليوم

هاري ماجواير

رسميا.. مانشستر يونايتد يجدد عقد هاري ماجواير

بالصور

تناول البصل الأخضر مع الرنجة والفسيخ.. لهذه الأسباب

حملات مرورية مكثفة لضمان الانضباط وتحقيق السيولة المرورية بالشرقية

تغيب موظفين وغلق مقرات عدد من الوحدات المحلية وإحالة المقصرين للتحقيق بالشرقية

متلازمة الست المُرهَقة.. ليه كل ست بقت حاسة أنها لوحدها؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

دكتور /محمد عسكر إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: سباق العقول بين الإنسان والآلة.. من يحسم معركة المستقبل؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل واشنطن وتل أبيب في مأزق حقيقي بعد فشل رهان الحرب الخاطفة؟

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الجحيم للجميع.. ماذا لو أشعل ترامب حربًا شاملة ضد إيران؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: معركتي مع الآلة !!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وهم الأهمية

المزيد