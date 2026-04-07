تحركات رسمية.. تفاصيل زيادة المرتبات والمعاشات وموعد الصرف
العم الذئب.. ضبط نقاش تعدى على بنات شقيقه القصّر في المنوفية
رئيس زراعة النواب يقترح إطلاق مبادرة لإعفاء الفلاحين من غرامات الأرز
إعلام تركى: مقتل وإصابة 5 فى حادث إطلاق نار على القنصلية الإسرائيلية بإسطنبول
رسمياً.. المصري البورسعيدي يعلن رحيل نبيل الكوكي بعد رباعية الزمالك
غير مستقرة.. ابن عبد الرحمن أبو زهرة يكشف تطورات حالة والده الصحية
صافرات الإنذار تدوي في معظم أنحاء إسرائيل بعد رصد إطلاق صواريخ من إيران
"بيتكوين" تهبط.. مهلة ترامب لإيران تهز أسواق العملات الرقمية
وفد السفارة المصرية بالجزائر يستقبل بعثة الزمالك قبل لقاء شباب بلوزداد
الوزراء: 105 آلاف شكوى بشأن الأسعار والقطاع الصحي في شهر
مرصد الأزهر يحذر من خطة صهيونية لفرض "المساواة العددية" وتقسيم المسجد الأقصى
الحكومة تتلقى 238 ألف شكوى واستغاثة في شهر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

سيف على رقبة سيد البيت الأبيض.. ما هو التعديل 25 الذي يهدد بعزل ترامب؟

דונالד ترامب
القسم الخارجي

في خضم تصاعد الجدل السياسي داخل الولايات المتحدة، عاد الحديث مجدداً عن أحد أخطر النصوص الدستورية في النظام الأمريكي، وهو التعديل الخامس والعشرون، الذي يُنظر إليه باعتباره “الخيار النووي” لإبعاد الرئيس عن السلطة دون المرور بإجراءات العزل التقليدية. ومع تزايد الدعوات داخل الكونجرس ضد الرئيس دونالد ترامب، يبرز هذا التعديل كسيفٍ دستوري مسلط يمكن أن ينهي ولايته في ظروف استثنائية.

ما هو التعديل 25؟

أقر التعديل الخامس والعشرون عام 1967، بهدف تنظيم مسألة انتقال السلطة في حال وفاة الرئيس أو استقالته أو عجزه عن أداء مهامه. وجاء هذا التعديل بعد أزمات دستورية سابقة، أبرزها اغتيال الرئيس جون كينيدي، وما أثاره من تساؤلات حول استمرارية الحكم. 

وينص التعديل على عدة سيناريوهات، أهمها أن يتولى نائب الرئيس السلطة بشكل كامل في حال وفاة الرئيس أو استقالته، كما يسمح بنقل الصلاحيات مؤقتاً إذا أعلن الرئيس بنفسه عدم قدرته على أداء مهامه، كما يحدث في حالات العمليات الجراحية. 

 

كيف يمكن استخدامه ضد الرئيس؟

تكمن خطورة التعديل في “القسم الرابع” منه، الذي يتيح لنائب الرئيس، بالتعاون مع أغلبية أعضاء الحكومة (الوزراء)، إعلان أن الرئيس “غير قادر على أداء واجباته”. وفي هذه الحالة، ينتقل الحكم فوراً إلى نائب الرئيس بصفة “رئيس بالإنابة”. 

لكن الأمر لا يتوقف هنا؛ إذ يحق للرئيس الاعتراض على هذا القرار، ما يفتح الباب أمام مواجهة دستورية داخل الكونجرس. وفي حال استمرار الخلاف، يتعين على مجلسي النواب والشيوخ التصويت، ويتطلب تثبيت عزل الرئيس موافقة ثلثي الأعضاء، وهو شرط يجعل تطبيق هذا السيناريو بالغ الصعوبة سياسياً. 

 

لماذا يعد “سيفاً على الرقبة”؟

يوصف التعديل 25 بأنه أخطر من العزل التقليدي (Impeachment)، لأنه لا يعتمد على اتهامات قانونية بارتكاب جرائم، بل على تقييم “القدرة الذهنية أو الجسدية” للرئيس. أي أن المسألة قد تتحول من قضية قانونية إلى تقدير سياسي داخل الدائرة الضيقة للسلطة.

ورغم ذلك، لم يستخدم هذا المسار فعلياً لعزل رئيس رغماً عنه في التاريخ الأمريكي، بل اقتصر استخدامه على نقل مؤقت للسلطة خلال فترات مرض أو عمليات جراحية، كما حدث مع الرئيسين رونالد ريغان وجورج بوش الابن. 

 

لماذا يعود الحديث عنه الآن؟

تكرار الدعوات لتفعيل التعديل ضد ترامب يعكس حجم الانقسام داخل المؤسسات الأمريكية، خاصة في ظل اتهامات تتعلق بإدارة الحرب والتصعيد العسكري. ومع ذلك، فإن تفعيل هذا الإجراء يظل مرهوناً بموقف نائب الرئيس وأعضاء الحكومة، وهو ما يجعله خياراً سياسياً معقداً أكثر منه إجراءً قانونياً بسيطاً.

ترامب المادة ٢٥ الدستور الأمريكي الرئيس الأمريكي عزل ترامب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة رسمية للحكومة والقطاع الخاص 5 أيام متتالية بدءًا من 9 أبريل

بعد قرار رئيس الوزراء.. إجازة رسمية 5 أيام متتالية بدءًا من 9 أبريل لهؤلاء

رسميًا.. سعر البنزين اليوم في مصر

رسميًا.. سعر البنزين اليوم في مصر

عداد الكهرباء

بعد 3 أشهر دون شحن.. رفع عداد الكهرباء مسبق الدفع

طفلة مخطوفة

حياة ضاعت 12 عامًا ثم عادت.. حكاية الطفلة المخطوفة بالوايلي

صورة أرشيفية لمبني الكونجرس الأمريكي

تحرك داخل الكونجرس الأمريكي لعزل ترامب ووزير الدفاع

الذهب

خطوة صادمة بأرباح قياسية.. فرنسا تسحب احتياطاتها من الذهب بنيويورك

امطار

سحب ممطرة تتقدم.. الأرصاد تكشف تطورات حالة الطقس الساعات المقبلة

عداد الكهرباء

رسالة واحدة على شاشة عداد الكهرباء قد تكلفك آلاف الجنيهات.. اعرف الحل

ترشيحاتنا

بزيارة مفاجئة للمشتل المركزى التابع للوزارة بمنطقة القاهرة الجديدة

وزيرة التنمية المحلية تتفقد المشتل المركزي للوزارة بالقاهرة الجديدة

الأوناش

وزير النقل يعلن وصول ثلاثة أوناش رصيف عملاقة و6 ساحة إلى المحطة سفاجا 2

جامعة العاصمة

500متسابق من 19جامعة في“Triple S – Season 7” بهندسة المطرية.. منصة لتعزيز الابتكار والاستدامة

بالصور

تناول البصل الأخضر مع الرنجة والفسيخ.. لهذه الأسباب

تناول البصل الاخضر
تناول البصل الاخضر
تناول البصل الاخضر

حملات مرورية مكثفة لضمان الانضباط وتحقيق السيولة المرورية بالشرقية

مرور الشرقية
مرور الشرقية
مرور الشرقية

تغيب موظفين وغلق مقرات عدد من الوحدات المحلية وإحالة المقصرين للتحقيق بالشرقية

وحدة محلية
وحدة محلية
وحدة محلية

متلازمة الست المُرهَقة.. ليه كل ست بقت حاسة أنها لوحدها؟

متلازمة الست المُرهَقة
متلازمة الست المُرهَقة
متلازمة الست المُرهَقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

دكتور /محمد عسكر إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: سباق العقول بين الإنسان والآلة.. من يحسم معركة المستقبل؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل واشنطن وتل أبيب في مأزق حقيقي بعد فشل رهان الحرب الخاطفة؟

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الجحيم للجميع.. ماذا لو أشعل ترامب حربًا شاملة ضد إيران؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: معركتي مع الآلة !!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وهم الأهمية

المزيد