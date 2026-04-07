"سانا": دوي انفجار نتيجة إسقاط مسيرة دون إصابات في الحسكة بسوريا

سمع دوي انفجار في مدينة الحسكة بسوريا بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران الحربي التابع للتحالف الدولي في أجواء المدينة.

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" اليوم "الثلاثاء"، أن الانفجار ناجم عن تصدي طائرات تابعة للتحالف الدولي لطائرة مسيرة.

وأشارت الوكالة إلى أنه تم إسقاط المسيرة بالقرب من دوار الحمامة الواصل بين حيي المفتي وتل حجر، مؤكدة عدم تسجيل أي إصابات بشرية جراء الحادث.

كانت إحدى قواعد الجيش السوري قرب بلدة اليعربية بريف الحسكة، قد تعرضت في الثالث والعشرين من مارس الماضي لقصف صاروخي، نفذ بواسطة 5 صواريخ.