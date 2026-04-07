133 مصابًا إسرائيليًا في 24 ساعة.. وحرائق نهاريا في استهداف صاروخي| صور

أفادت الصحة الإسرائيلية بإسعاف 133 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية جراء صواريخ إيران والمقاومة في لبنان.

فيما أفادت الإذاعة الرسمية الإسرائيلية بسقوط قذائف وشظايا في 4 مواقع بمدينة نهاريا، بينها إصابة مباشرة بصاروخ من لبنان، وتفعيل صفارات الإنذار في مناطق بالجليل الأعلى بعد إطلاق صواريخ من لبنان.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية باحتراق مركبات جراء سقوط شظايا صاروخية في نهاريا، فيما قال الإسعاف الإسرائيلي بسقوط مصابين في نهاريا جراء قصف من لبنان.

وذكر الجيش الإسرائيلي: “الدفعة الأخيرة نحو نهاريا شملت 10 صواريخ”.



وقال حزب الله: "استهدفنا تجمّعًا لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة الطيبة بقذائف المدفعيّة. استهدفنا تجمّعًا لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة مركبا بصلية صاروخيّة.. كما استهدفنا طائرة حربيّة إسرائيليّة في أجواء الجنوب بصاروخ أرض - جوّ".

