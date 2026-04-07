الجيش الإسرائيلي : قصف مصنع بتروكيماويات في إيران يُستخدم لإنتاج مواد للصواريخ الباليستية

أعلن الجيش الإسرائيلي ، اليوم الثلاثاء ، عن قصفه منشأة بتروكيماوية أخرى في إيران أمس، واصفًا إياها بأنها "إحدى المنشآت القليلة المتبقية" التي تُستخدم لتصنيع مواد للصواريخ الباليستية.

ونقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل عن بيان الجيش القول إن المنشأة القريبة من شيراز "كانت تستخدمها القوات المسلحة الإيرانية لإنتاج حمض النيتريك، وهي مادة ضرورية لتصنيع المتفجرات ومواد أخرى تُستخدم في عمليات تطوير الصواريخ الباليستية".

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن الموقع كان "أحد المجمعات القليلة المتبقية لإنتاج المكونات الكيميائية الأساسية للمتفجرات ومواد الصواريخ الباليستية في إيران"، وذلك عقب الضربات التي استهدفت منشأة البتروكيماويات في عسلوية، بالإضافة إلى مصانع أخرى في جنوب إيران خلال عطلة نهاية الأسبوع.

كما شن سلاح الجو الإسرائيلي، أمس، غارة على منشأة تابعة لقوات الصواريخ الباليستية الإيرانية في شمال غرب إيران، حيث أطلق منها، بحسب الجيش، عشرات الصواريخ باتجاه إسرائيل.