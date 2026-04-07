رفض إيراني لأي وقف مؤقت لإطلاق النار مع أمريكا .. وتحذير للكرملين

كشفت وكالة رويترز عن مصدر إيراني قوله إن طهران ترفض أي وقف مؤقت لإطلاق النار مع الولايات المتحدة.





ذكرت رويترز عن مصدر إيراني أن طهران حددت شروطا مسبقة لإجراء محادثات مع أمريكا بشأن سلام دائم، ولا يمكن تجاوز ذلك .



وأفاد مصدر إيراني: الشروط المسبقة تشمل وقفا فوريا للضربات وضمانات بعدم تكرارها وتعويضات عن الأضرار التي لحقت بالداخل الإيراني وما كلفه العدوان الغاشم على الدولة الإيرانية.

وذكر مصدر إيراني: طهران تطالب بموجب أي اتفاق سلام دائم برسوم على السفن التي تعبر مضيق هرمز، حيث أن الرسوم ستعتمد على نوع السفينة وحمولتها والظروف القائمة.

الكرملين الروسي



من جانبه قال الكرملين الروسي إن لديهم عددا كبيرا من الطلبات لشراء موارد الطاقة الروسية من جميع أنحاء العالم، وهو ما يقول إن العالم يدخل مسار أزمة اقتصادية في مجال الطاقة ما أدى إلى تغيير ظروف سوق النفط.