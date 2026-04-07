رويترز: ارتفاع أسعار الذهب بنسبة 1% ليصل إلى 4693 دولارًا للأونصة

ارتفعت أسعار الذهب العالمية اليوم بشكل ملحوظ بنسبة حوالي 1% لتصل إلى 4693 دولارًا للأونصة، في خطوة قال خبراء ماليون إنها تعكس مخاوف المستثمرين من استمرار عدم الاستقرار الجيوسياسي والاقتصادي في الأسواق العالمية.

وأظهر بيانات التداول أن ارتفاع المعدن الثمين جاء في ظل ضعف الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية، مما عزز جاذبية الذهب كملاذ آمن في أوقات عدم اليقين. كما ساهمت بيانات الأسواق المالية في زيادة الطلب على الأصول الآمنة، وسط توقعات متزايدة بأن تبقي البنوك المركزية، وعلى رأسها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول.

يعد ذلك الارتفاع في أسعار الذهب جزءًا من تحركات أوسع في الأسواق العالمية شهدت تقلبات في العملات والسندات، إذ سجل الدولار الأمريكي انخفاضًا مقابل سلة من العملات الرئيسية، مما يجعل المعادن الثمينة أكثر جاذبية للمستثمرين الذين يسعون إلى التحوط ضد المخاطر.

وتزامن هذا مع ارتفاع عوائد السندات الحكومية في عدة دول، مما يعكس مخاوف المستثمرين من استمرار الضغوط التضخمية وارتفاع أسعار الفائدة.

وأظهرت البيانات أن المعدن الأصفر يحافظ على مكاسبه رغم ضبابية المشهد الاقتصادي العالمي، إذ يلجأ العديد من المستثمرين إلى الذهب كأداة للتحوط في ظل الاضطرابات الجيوسياسية، خاصة النزاعات في الشرق الأوسط وتأثيراتها المحتملة على الأسواق المالية والسلع الأساسية.

ورغم أن الأسعار سجلت بعض التراجع في الجلسات السابقة بسبب صعود الدولار، إلا أن الذهب أظهر تعافيًا قويًا خلال الجلسة الحالية.

ويعتبر الذهب عادة أحد أبرز المؤشرات الاقتصادية في الفترات التي تتسم بالتوترات السياسية أو الاقتصادية، إذ تميل الأموال إلى التوجه نحوه باعتباره مأمنًا في الأوقات المضطربة. ومع وصول السعر إلى هذا المستوى الجديد، يبدي المستثمرون اهتمامًا متزايدًا بمتابعة تحركات المعدن خلال الأسابيع المقبلة، في ظل توقعات بأن يستمر في الاحتفاظ بقدر من الدعم إذا تواصلت عوامل عدم اليقين في الأسواق العالمية.