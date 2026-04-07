أزمة وقود خانقة تضرب المطارات الأوروبية مع استمرار إغلاق مضيق هرمز

تواجه القارة الأوروبية واحدة من أخطر أزمات قطاع الطيران في العصر الحديث، حيث بدأت كبرى المطارات الدولية في فرض قيود صارمة على تزويد الطائرات بالوقود (Kerosine)، جراء التوقف شبه الكامل لإمدادات الطاقة القادمة عبر مضيق هرمز.

وأعلنت عدة مطارات في إيطاليا، والدنمارك، وسلوفينيا عن دخول "مرحلة التقنين" الإجباري. وفي تقرير عاجل، أفادت مصادر ملاحية بأن مطارات رئيسية مثل ميلانو وفينيسيا بدأت فعليا بتقييد كميات الوقود المتاحة لشركات الطيران، مما أجبر الرحلات الطويلة على القيام بوقوف اضطراري في دول وسيطة لإعادة التزود بالوقود، أو إلغاء الرحلات تماما.

وتعتمد أوروبا على منطقة الخليج لتأمين ما يقرب من 30% من احتياجاتها من وقود الطائرات. مع استمرار إغلاق مضيق هرمز منذ مطلع مارس الماضي نتيجة التوترات العسكرية في المنطقة.

وقد توقفت ناقلات النفط والمنتجات المكررة عن الوصول إلى الموانئ الأوروبية.. وسجلت أسعار وقود الطائرات مستويات قياسية تخطت الـ 1900 دولار للطن المتري.

وبدأت الاحتياطيات الاستراتيجية في دول مثل البرتغال والمجر بالنفاد، مع توقعات بوصول العجز إلى ألمانيا وفرنسا خلال الأسابيع القادمة.

وأعربت شركات كبرى مثل لوفتهانزا (Lufthansa) ورايان إير (Ryanair) عن قلقها البالغ، حيث بدأت بالفعل في إلغاء مئات الرحلات لتقليل استهلاك الوقود والحفاظ على العمليات الأساسية.

وحذر خبراء من قفزة وشيكة في أسعار التذاكر تحت مسمى "رسوم طوارئ الوقود".

وجرى تغيير مسارات الرحلات حيث تم الالتفاف حول المناطق المتأثرة، مما يزيد من مدة الرحلات وتكاليف التشغيل.