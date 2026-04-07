إصابة 36 جنديا صهيونيًا بلبنان.. وحزب الله يخوض اشتباكات عنيفة ببنت جبيل

شن الاحتلال الإسرائيلي غارتان على بلدتي صديقين وحاريص جنوبي لبنان، فيما كشف المحتل عن خسائره في الحرب على جبهة لبنان فقط، في تقديرات أقل ما توصف به أنها ضئيلة مقارنة بالواقع.

أفاد الجيش الإسرائيلي بإصابة 36 جنديا في معارك لبنان خلال اليومين الماضيين وإنه منذ بداية الحرب في لبنان أصيب 411 جنديا جراح 27 منهم خطيرة و60 متوسطة.



فيما قال حزب الله: نخوض اشتباكات عنيفة مع قوة إسرائيلية عند الأطراف الشرقية لمدينة بنت جبيل، مشيرًا إلى أنهم يستهدفون مناطق تجمع قوات العدو في بلدتي مارون الراس وعيناتا ومثلث التحرير في مدينة بنت جبيل.

وجرى الإعلان عن إطلاق دفعة صواريخ من جنوب لبنان باتجاه الجليل الأعلى و تفعيل صفارات الإنذار بكريات شمونة وكفار جلعادي إثر إطلاق صواريخ من لبنان.