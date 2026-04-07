ترامب محذرا إيران : حضارة كاملة قد تفنى الليلة

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء، من إمكانية حدوث تطورات خطيرة في إيران الليلة.

وقال ترامب، في منشور عبر حسابه على منصة (تروث سوشيال)، إن "حضارة كاملة قد تفنى الليلة، ولن تعود أبداً، لا أريد أن يحدث ذلك، لكنه على الأرجح سيحدث".

وأضاف: " الآن، وبعد أن أصبح لدينا تغيير كامل وشامل للنظام في إيران، حيث تسود عقول مختلفة، أكثر ذكاء وأقل تطرفا، ربما يحدث شيء ثوري رائع للغاية".

وتابع: " إن هذه اللحظة قد تكون "واحدة من أهم اللحظات في التاريخ الطويل والمعقّد للعالم"، معتبرا أن 47 عاما من الابتزاز والفساد والموت ستنتهي أخيرا.