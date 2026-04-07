البيت الأبيض ينفي عزم واشنطن استخدام السلاح النووي في إيران

نفى البيت الأبيض، عزم واشنطن استخدام السلاح النووي في إيران، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وفي وقت سابق، حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء، من إمكانية حدوث تطورات خطيرة في إيران الليلة.

وقال ترامب، في منشور عبر حسابه على منصة (تروث سوشيال)، إن "حضارة كاملة قد تفنى الليلة، ولن تعود أبداً، لا أريد أن يحدث ذلك، لكنه على الأرجح سيحدث".

وأضاف: " الآن، وبعد أن أصبح لدينا تغيير كامل وشامل للنظام في إيران، حيث تسود عقول مختلفة، أكثر ذكاء وأقل تطرفا، ربما يحدث شيء ثوري رائع للغاية".