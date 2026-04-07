ترامب : إذا أحرزت المفاوضات مع إيران تقدما فد تتغير المهلة

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه إذا أحرزت المفاوضات مع إيران تقدما اليوم وظهر شيء ملموس فقد يتغير الوضع بخصوص المهلة، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وفي وقت سابق، أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدلاً واسعاً بعد نشره رسالة لافتة عبر منصة تروث سوشيال، حذر فيها من أن “حضارة كاملة قد تموت الليلة”، في إشارة إلى تطورات محتملة وخطيرة تتعلق بالوضع في إيران.

وقال ترامب في منشوره إن ما قد يحدث “لن يمكن استعادته أبداً”، معرباً في الوقت ذاته عن أمله في ألا يقع هذا السيناريو، لكنه أشار إلى أنه “مرجح الحدوث”، ما يعكس تصعيداً غير مسبوق في لهجته تجاه الأحداث الجارية.

وفي تحول لافت، تحدث الرئيس الأمريكي عن “تغيير كامل وشامل للنظام”، معتبراً أن وصول “عقول مختلفة وأكثر ذكاءً وأقل تطرفاً” قد يفتح الباب أمام “تحول ثوري إيجابي”، وفق تعبيره. وأضاف: “ربما يحدث شيء رائع بشكل ثوري.. من يدري؟ سنعرف الليلة”، في إشارة إلى ترقب تطورات حاسمة خلال ساعات.