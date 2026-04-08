«بركات» عن لقاء سيراميكا كليوباترا: خطأ الحكم صعب جدًا .. والأهلي استحق ركلة جزاء

علّق محمد بركات، لاعب النادي الأهلي السابق، على لقاء الأهلي وسيراميكا كليوباترا ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وقال محمد بركات في تصريحات تلفزيونية: “أنا لا أشكك في نزاهة أي حكم مصري ولكن خطأ الحكم النهاردة صعب جدًا والأهلي استحق ركلة جزاء واضحة أمام سيراميكا”.

وتابع: “أنا لا أفقد الثقة أبدًا في النادي الأهلي والفريق قادر على الفوز ضد الزمالك وبيراميدز”.

وسيطر التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق على أحداث مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في المباراة التي جمعت الفريقين، الثلاثاء، باستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة التتويج باللقب في دورى نايل.

ترتيب مجموعة التتويج بعد الجولة الأولى

جاء ترتيب مجموعة التتويج في الدوري المصري الممتاز بعد الجولة الأولى على النحو التالي:

1. الزمالك – 46 نقطة

2. بيراميدز – 43 نقطة

3. الأهلي – 41 نقطة

4. سيراميكا – 39 نقطة

5. إنبي – 33 نقطة

6. المصري – 32 نقطة

7. سموحة – 31 نقطة

هذا التعادل يُعزّز الصراع على القمة ويترك الباب مفتوحاً أمام المنافسين على حصد لقب الدوري في الأسابيع المقبلة.

وخاض الأهلي حتى الآن 21 مباراة في الدوري، جمع خلالها 41 نقطة من 11 فوز و8 تعادلات وهزيمتين، وسجل لاعبوه 34 هدفاً وتلقت شباكه 20 هدفاً.

في المقابل، لعب سيراميكا 21 مباراة، حقق الفوز في 11 مباراة، وتعادل في 6، وخسر 4 مواجهات، سجل لاعبوه 30 هدفاً وتلقت شباكه 17 هدفاً.