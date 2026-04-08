علي ماهر: لا يشغلني ما يُقال.. وسيراميكا لعب بشخصية كبيرة أمام الأهلي

أكد علي ماهر، المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، أن فريقه ظهر بشخصية قوية خلال مواجهة الأهلي، مشددًا على أن ما يُقال خارج الملعب لا يشغله بقدر تركيزه على الأداء داخل المستطيل الأخضر.

وقال ماهر عقب المباراة: “لا يشغلني ما يُقال، لكن كان يجب أن نرد داخل الملعب، لأن هذه هي شخصية الفريق وشخصية النادي”.

وأضاف: “كنا في قمة التركيز للمباراة، وكل لاعب كان يعلم دوره جيدًا داخل الملعب، وهو ما ساعدنا على الظهور بهذا الشكل”.

وحرص المدير الفني على توجيه الشكر لكل من دعم الفريق، قائلاً: “أشكر كل من تحدث عن سيراميكا بشكل إيجابي، سواء الإدارة أو اللاعبين، لأن هذا الدعم ينعكس بشكل مباشر على الأداء”.

وأوضح أن التحضير الجيد للمباريات هو مفتاح النجاح، مضيفًا: “عندما تستعد بشكل جيد، لن تكون هناك مفاجآت، ويمكنك التعامل مع أي ضغوط سواء داخل الملعب أو من التحكيم”.

