وزارة الرياضة: ليس لنا دخل بإلغاء الهبوط.. وهناك اجتماعات مع الأندية الجماهيرية

أكد محمد الشاذلي المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، ان الوزارة لا تتدخل في قرارات الغاء الهبوط من عدمه.

وقال الشاذلي في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو: سيكون هناك جلسه مع احمد دياب رئيس رابطة الأندية مع نادي الإسماعيلي بناء على تكليف من وزير الرياضة.

وأضاف: نادي الاسماعيلي هو اسم كبير واحد المساهمين الأساسيين واللي بنيت عليها أساسيات الكرة المصرية.

وتابع: جوهر نبيل طالب بوضع حلول.. الإسماعيلي يعاني من أزمات مالية وإدارية وتشغل فرع جديد للنادي .. مع هبوط للدرجة الثانية.

واختتم: الوزير جوهر نبيل بادر بان يكون هناك اجتماع وده مكنش اول اجتماع ده كان رابع أو خامس اجتماع ، كيان الاسماعيلي ليس هناك دمج ولا مساس بكياناته ، الهبوط لا مفر منه ومدعوم من جميع الأندية.