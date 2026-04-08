«جاد الله»: علي ماهر كان يجب أن يُغامر أكثر واستغلال ضعف الأهلي

هاجم خالد جاد الله، لاعب الأهلي السابق، أداء المدير الفني ييس توروب ولاعبي الأهلي بعد التعادل مع سيراميكا كليوباترا.

وقال جاد الله في تصريحات لبرنامج "نمبر 1" على شاشة CBC، الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، إن توروب "يهجص علينا وكأنه يعتقد أنه لا يوجد أحد يفهم كرة القدم في مصر"، مضيفًا أن لاعبي الأهلي يقدمون "أشياء غريبة في كرة القدم".

وانتقد جاد الله إدارة المباراة، مشيرًا إلى أن علي ماهر كان يجب أن يستغل الحالة السيئة للفريق ويغامر أكثر لتحقيق الفوز.

وأضاف أن بعض لقطات المباراة أظهرت توروب وهو يضحك رغم الأداء السلبي، مقترحًا لو كان مكان إدارة الأهلي جلب مدرب عام بصلاحيات مدير فني للتعامل مع بند الشرط الجزائي في عقده، معتبرًا أن توروب "رجل لا يبالي".