الأغرب في الدوري.. توفيق السيد يؤكد أحقية الأهلي في الحصول على ركلة جزاء أمام سيراميكا

انتقد توفيق السيد، نائب رئيس لجنة الحكام الأسبق، بشكل لافت أداء الحكام في الدوري، واصفًا ركلة جزاء الأهلي غير المحتسبة أمام سيراميكا بـ"الأغرب".

وأوضح السيد في تصريحات لبرنامج "نمبر١" على قناة cbc، والذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، أن اتحاد الكرة يتحمل المسؤولية كاملة، مشيرًا إلى أن تعيين الحكم محمود وفا لمباراة الأهلي وسيراميكا غير موفق، خاصة بعد توليه إدارة مواجهة الفريقين في الدور الأول، وكان يدير مباراة ليبيا والمغرب في تصفيات إفريقيا للناشئين يوم الأحد الماضي، ما أثار تساؤلات حول أسس اختيار الحكام للمباريات المهمة.