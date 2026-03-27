بركات: تراجع نتائج الأهلي بسبب الاستسهال

علق محمد بركات نجم الكرة المصرية السابق، على تراجع نتائج نادي الأهلي مؤخرًا وخروجه من بطولة دوري أبطال إفريقيا، مؤكدًا أن الأداء الفردي للاعبين له تأثير كبير على النتائج.

وقال بركات خلال استضافته في برنامج يا مساء الأنوار الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي عبر فضائية MBC مصر 2: "لو النجم لم يقدم أفضل أداء له في كل مباراة والفريق لا يبذل مجهودًا، النتائج ستكون كما نراها في الفترة الأخيرة. الأهلي من بداية تكوين الفريق قدم لقاءات قوية في كأس العالم للأندية، باستثناء مباراة بالميراس البرازيلي. بعد بداية الموسم، لاحظنا أن بعض اللاعبين يريدون الظهور والشهرة، وهذا لا يعكس قدرات زيزو أو بن شرقي. رحيل وسام أبو علي أثر على الفريق، خاصة وأن البديل لم يظهر بالمستوى المطلوب سواء جراديشار أو كامويش."

وأضاف بركات: "الأهلي يخوض بعض المباريات باستسهال، وهذا غير مقبول في كرة القدم التي تعترف فقط بالمجهود والأداء. جماهير الأهلي غاضبة، وهذا واضح من عدد الحضور في المدرجات خلال مباريات الدوري والإفريقيا. الفريق يجب أن يقدم كل ما لديه في الملعب، ليس المهم فقط الفوز بل أن يظهر المجهود الحقيقي."

وتطرق بركات للحديث عن هيثم حسن، مؤكدًا: "أنه لاعب جيد جدًا، وتابع مستواه في الدوري الإسباني وقدم عروضًا لافتة، ويجيد أداء المهام الدفاعية بجانب مهارته القوية في الشق الهجومي، وأتمنى أن يشارك في لقاء السعودية من البداية، خاصة في ظل غياب محمد صلاح."