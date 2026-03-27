هل يختبئ شقيق أبو الهول تحت الأهرامات؟.. مصر على أبواب اكتشاف أثري ضخم
استطلاع: أغلبية الأمريكيين غير راضين عن أداء ترامب بشأن التصعيد ضد إيران
اكتمال عقد نهائي الملحق الأوروبي المؤهل لمونديال 2026.. موعد مباريات الحسم
لاعب سوبر.. نجم الأهلي أولى صفقات الزمالك الصيفية
الزمالك يضع شرطا وحيدا للموافقة على رحيل بيزيرا
سولاف فواخرجي تكشف حقيقة تقديم شخصية أسماء الأسد فى عمل فني
اكتشاف كنز ثمين في الصين يغير خارطة الاقتصاد العالمي .. ما القصة؟
رحيل كامويش عن الأهلي قبل نهاية الموسم
حزب الله يعلن استهداف مواقع لجيش الاحتلال شمال إسرائيل وجنوب لبنان
قبل جلسة محاكمتها.. ننشر صورة المتهمة بإنهاء حياة عروس بورسعيد
صفارات الإنذار تدوي في الجليل الأعلى شمال إسرائيل
إنجاز مصري جديد.. نشر بحث علمي مهم في مجلة Science العالمية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بركات: تراجع نتائج الأهلي بسبب الاستسهال

محمد بركات
محمد بركات
منار نور

علق محمد بركات نجم الكرة المصرية السابق، على تراجع نتائج نادي الأهلي مؤخرًا وخروجه من بطولة دوري أبطال إفريقيا، مؤكدًا أن الأداء الفردي للاعبين له تأثير كبير على النتائج.

وقال بركات خلال استضافته في برنامج يا مساء الأنوار الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي عبر فضائية MBC مصر 2: "لو النجم لم يقدم أفضل أداء له في كل مباراة والفريق لا يبذل مجهودًا، النتائج ستكون كما نراها في الفترة الأخيرة. الأهلي من بداية تكوين الفريق قدم لقاءات قوية في كأس العالم للأندية، باستثناء مباراة بالميراس البرازيلي. بعد بداية الموسم، لاحظنا أن بعض اللاعبين يريدون الظهور والشهرة، وهذا لا يعكس قدرات زيزو أو بن شرقي. رحيل وسام أبو علي أثر على الفريق، خاصة وأن البديل لم يظهر بالمستوى المطلوب سواء جراديشار أو كامويش."

وأضاف بركات: "الأهلي يخوض بعض المباريات باستسهال، وهذا غير مقبول في كرة القدم التي تعترف فقط بالمجهود والأداء. جماهير الأهلي غاضبة، وهذا واضح من عدد الحضور في المدرجات خلال مباريات الدوري والإفريقيا. الفريق يجب أن يقدم كل ما لديه في الملعب، ليس المهم فقط الفوز بل أن يظهر المجهود الحقيقي."

وتطرق بركات للحديث عن هيثم حسن، مؤكدًا: "أنه لاعب جيد جدًا، وتابع مستواه في الدوري الإسباني وقدم عروضًا لافتة، ويجيد أداء المهام الدفاعية بجانب مهارته القوية في الشق الهجومي، وأتمنى أن يشارك في لقاء السعودية من البداية، خاصة في ظل غياب محمد صلاح."

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء

الحكومة توافق على 4 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل

زيادات ضخمة وانحياز للمواطن.. تفاصيل الموازنة العامة 2026/2027 بالأرقام

زيادات ضخمة وبشرى بشأن المرتبات.. تفاصيل الموازنة العامة 2026/2027 بالأرقام

أسعار البنزين والسولار اليوم 26 مارس 2026 في مصر

أسعار البنزين والسولار اليوم الخميس 26 مارس 2026 في مصر

الصحة" الكويتية

بيان كويتي عاجل عن حقيقة التسربات الإشعاعية في الدولة

رئيس الوزراء

الوزراء يوافق على الموازنة العامة للدولة.. الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية تتصدر أولويات الإنفاق

قرارات صارمة للحكومة

في إطار ترشيد استهلاك الكهرباء.. قرارات صارمة للحكومة بمنع استيراد وتداول التكييفات واللمبات المخالفة

رئيس الوزراء

تأجيل مؤتمر رئيس الوزراء إلى السبت المقبل

وسام ابو علي

العودة إلى الأهلي.. وسام أبو علي يتفقد منزله الجديد في القاهرة.. صور

ترشيحاتنا

البابا تواضروس وسفير الدنمارك

البابا تواضروس يستقبل سفير الدنمارك بالقاهرة ويستعرض تاريخ الكنيسة المصرية

مترو الأنفاق

النقل تقرر ثبات أسعار بعض شرائح تذاكر المترو دون تغيير | تفاصيل

قداسة البابا يستقبل سفير فرنسا

البابا تواضروس يستقبل سفير فرنسا ويبحث تعزيز التبادل الثقافي

بالصور

تفاعل جماهيري مع انطلاق حفل أنغام في جدة .. صور

انغام
انغام
انغام

غدا.. افتتاح الدورة 41 لـ مهرجان المسرح العالمي بأكاديمية الفنون

مهرجان المسرح العالمي
مهرجان المسرح العالمي
مهرجان المسرح العالمي

فيديو

عادل إمام - نضال الشافعي

نضال الشافعي : تعلمت من الزعيم عادل إمام الالتزام .. وهو اللي اختارني أنا ومكي للشغل معاه

كشف اسرار الموساد

اختراق ضخم يهز الموساد.. 14 جيجا أسرار في قبضة “حنظلة"

الإعلامية عفاف الهلاوي

تكريم الرئيس يعيد ماما عفاف للواجهة .. قصة إنسانية وراء أشهر مذيعة أطفال في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

اللواء حاتم البيباني

اللواء حاتم البيباني يكتب : لن تنسى أمريكا مشهد طوابير السيارات أمام محطات الوقود

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة كاروماما الأولى

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رئيس بحجم مصر

الكاتب الصحفي أسامة شرشر

أسامة شرشر يكتب : الدفاعات العسكرية الخليجية مفاجأة الحرب

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : مصر بين الماضي والحاضر

المزيد