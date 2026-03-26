بعد الخروج الافريقي.. اجتماع طارئ في الأهلي بحضور ياسين منصور

يعقد الثنائي ياسين منصور وسيد عبد الحفيظ، المكلفان بالإشراف على قطاع الكرة بالنادي الأهلي، اجتماعًا مع لاعبي الفريق الأول، عقب عودة الدوليين من معسكر المنتخب، وذلك في إطار الاستعداد للمرحلة الحاسمة من الموسم.

ومن المنتظر أن يشهد الاجتماع تحفيز اللاعبين، مع التأكيد على ضرورة استعادة ثقة الجماهير ومصالحتها، إلى جانب التشديد على أهمية الحفاظ على اسم النادي والمنافسة بقوة على لقب الدوري.

كما سيتم خلال الجلسة إبلاغ اللاعبين باللائحة الخاصة بالمباريات الست المتبقية في مسابقة الدوري المصري، والتي تمثل المرحلة الفاصلة في تحديد بطل المسابقة.

وسيتم كذلك توضيح نظام المكافآت المرتبط بالتتويج باللقب، إلى جانب فرض عقوبات صارمة في حال عدم تحقيق الهدف، وذلك من أجل تحفيز اللاعبين على بذل أقصى جهد خلال الفترة المقبلة.