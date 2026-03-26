تعديل مواعيد نصف نهائي دوري السلة بسبب قرار غلق المنشآت الرياضية

أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة عن تعديل جدول مباريات الدور نصف النهائي من دوري أليانز الممتاز، وذلك تنفيذًا لتعليمات وزارة الشباب والرياضة بشأن غلق المنشآت الرياضية في تمام الساعة التاسعة مساءً.

جدول مباريات نصف نهائي دوري أليانز الممتاز بنظام Best of 5

المباراة الثالثة - الأحد 29 مارس

المصرية للاتصالات × الأهلي: الساعة 04:00 مساءً (صالة نادي النادي - العاصمة الجديدة)

الزمالك × الاتحاد: الساعة 07:00 مساءً (صالة نادي النادي - العاصمة الجديدة)

المباراة الرابعة - الإثنين 30 مارس

المصرية للاتصالات × الأهلي: الساعة 04:00 مساءً (صالة نادي النادي - العاصمة الجديدة)

الزمالك × الاتحاد: الساعة 07:00 مساءً (صالة نادي النادي - العاصمة الجديدة)

في حال اللجوء للمباراة الخامسة - الخميس 2 إبريل

الاتحاد × الزمالك: الساعة 05:00 مساءً (صالة برج العرب - الإسكندرية)

الأهلي × المصرية للاتصالات: الساعة 07:00 مساءً (صالة نادي النادي - العاصمة الجديدة)

ويأتي هذا التعديل في إطار الحرص على الالتزام بالقرارات التنظيمية، مع استمرار المنافسة القوية بين الفرق الأربعة على بطاقة التأهل إلى نهائي البطولة.