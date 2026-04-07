انتهاء مهلة ترامب لـ إيران
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بايرن ميونخ يتقدم على ريال مدريد بهدف نظيف في الشوط الأول بدوري الأبطال

ريال مدريد وبايرن ميونخ
ريال مدريد وبايرن ميونخ
حمزة شعيب

أنهى فريق بايرن ميونخ الشوط الأول من مواجهته أمام ريال مدريد متقدمًا بنتيجة 1-0، في القمة التي تجمع الفريقين على ملعب «سانتياجو برنابيو»، ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026.


وجاء هدف المباراة الوحيد خلال الشوط الأول عن طريق النجم الكولومبي لويس دياز في الدقيقة 41، بعدما استغل تمريرة مميزة من سيرجي جنابري، ليضع الكرة في شباك الحارس الأوكراني أندريه لونين، مانحًا فريقه الأفضلية قبل نهاية النصف الأول من اللقاء.

تشكيل ريال مدريد

  • حراسة المرمى: لونين
  • خط الدفاع: أرنولد – روديجر – هويسين – كاريراس
  • خط الوسط: فالفيردي – تياجو بيتاريش – تشواميني – جولر
  • خط الهجوم: مبابي – فينيسيوس

تشكيل بايرن ميونخ

  • حراسة المرمى: نوير
  • خط الدفاع: أوباميكانو – جوناثان تاه – كيميتش
  • خط الوسط: جنابري – لايمر – ستانسيتش – بافلوفيتش
  • خط الهجوم: هاري كين – لويس دياز – مايكل أوليس


ويعوّل ريال مدريد على دعم جماهيره في ملعب «سانتياجو برنابيو»، الذي يمثل دائمًا عنصر قوة للفريق في الليالي الأوروبية الكبرى، حيث يسعى للعودة في النتيجة خلال الشوط الثاني، وتحقيق نتيجة إيجابية قبل لقاء الإياب.

