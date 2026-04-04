قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نهاية حقبة.. برناردو سيلفا يبلغ مانشستر سيتي برحيله نهاية الموسم
اتفحمت والحمولة أصبحت رماد.. النيران تلتهم شاحنة خضروات على طريق مطروح الساحلي
سول : نبذل جهودا لإرسال مبعوثين خاصين للشرق الأوسط لتأمين النفط الخام
الخارجية الإيرانية: تهديدات ترامب باستهداف مواقع مدنية ترقى إلى جرائم حرب
اقتراحات برلمانية حاسمة لإغلاق الباب الخلفي للاقتصاد غير الرسمي عبر الإنترنت
كوريا الجنوبية تسمح بالابحار عبر البحر الأحمر كمسار بديل في ظل اضطرابات مضيق هرمز
مقـ.تل رئيس استخبارات الحرس الثوري فجر اليوم في هجوم أمريكي صهيوني
بعثة منتخب مصر للناشئين تعود للقاهرة اليوم بعد التأهل لأمم أفريقيا
الصحة الكويتية: 6 إصابات جراء سقوط شظايا بإحدى المناطق السكنية شمال البلاد
الدفاع الإسرائيلي: سندمر البنى التحتية الإيرانية
الطاقة الدولية تحذر الدول من تكديس الوقود خلال الحرب الإيرانية
البرهان: الشعب السوداني سينتصر ولن يقف مكتوف الأيدي أمام أي تجبر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
خدمات

الغربية: تطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد أسبوعيًا لمدة شهر ضمن خطة ترشيد استهلاك الطاقة

أصدر اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، كتابًا دوريًا موجَّهًا لرؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري المديريات الخدمية، ورؤساء الهيئات والشركات، بتطبيق نظام “العمل عن بُعد” يوم الأحد من كل أسبوع، اعتبارًا من الأحد الموافق 5 أبريل 2026 ولمدة شهر كامل، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، وفي إطار خطة الدولة لترشيد استهلاك الطاقة ورفع كفاءة التشغيل داخل الجهاز الإداري، بما يضمن استدامة الخدمات دون التأثير على مصالح المواطنين.

توجيهات محافظ الغربية 

وأوضح المحافظ أن القرار يُطبق على جميع العاملين بالوزارات والأجهزة والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ممن تتوافق طبيعة أعمالهم مع نظام العمل عن بُعد، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي في إطار توجه الدولة نحو الاستخدام الأمثل للموارد وتعزيز كفاءة بيئة العمل.

وأشار المحافظ إلى استثناء عدد من القطاعات الحيوية من تطبيق القرار نظرًا لضرورة تواجدها الفعلي، وتشمل القطاعات الخدمية، والقطاع الصحي، وقطاع النقل، وقطاعات البنية التحتية مثل مياه الشرب، والصرف الصحي، والكهرباء، والبترول والغاز الطبيعي، إضافة إلى العاملين بالمنشآت الصناعية والإنتاجية وخدماتها المساندة، وكذلك المدارس والجامعات، بالإضافة إلى الإدارات الميدانية التي تتطلب متابعة الأعمال اليومية مباشرة، على أن يتم تنظيم العمل في هذه الجهات وفق الاحتياجات الفعلية لضمان استمرار تقديم الخدمات بكفاءة.

تحرك تنفيذي عاجل 

وشدد المحافظ على التزام جميع الجهات المعنية بتنفيذ التعليمات الواردة في الكتاب الدوري، كل فيما يخصه، مع ضرورة التزام العاملين بنظام العمل عن بُعد بأداء المهام المكلفين بها خلال مواعيد العمل الرسمية، والمتابعة المستمرة عبر وسائل الاتصال المعتمدة، والتواصل الفعّال مع الرؤساء المباشرين، والاستجابة الفورية لأي تكليفات طارئة، مؤكدًا أن عدم الالتزام يُعد مخالفة صريحة تستوجب المساءلة القانونية.

ترشيد الطاقة 

وأكد المحافظ أن المحافظة تضع مصلحة المواطن في صدارة أولوياتها، ولن يُسمح بأي تقاعس أو تعطيل لمصالح المواطنين، مشددًا على أن أي إخلال بمنظومة العمل أو التأثير على مستوى الخدمات المقدمة سيُواجه بإجراءات حاسمة وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات بالجودة والكفاءة المطلوبة.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي عاجل العمل عن بعد ترشيد الطاقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المرتبات والمعاشات

الحكومة تعلن صرف زيادة المرتبات والمعاشات رسميًا بدءًا من هذا الموعد.. هتقبض كام؟

الزواج

هل يجوز زواج المطلقة سرًا بدون ولي؟.. أمين الفتوى يجيب

محمد وايمان

الموت يخطف عريس قبل الزفاف بأيام.. وخطيبته: كنت مستنية أشوفك ببدلة الفرح سبقتني بالكفن

سعر الذهب في مصر

انخفاض جديد.. أسعار الذهب في مصر ختام اليوم

انقطاع الكهرباء

انفجار مدوي.. انقطاع الكهرباء والمياه عن القاهرة الجديدة والشروق والعبور

الأرصاد

لا تخففوا الملابس.. الأرصاد تكشف مفاجأة عن حالة طقس منتصف الأسبوع

اكرم توفيق

رد غير متوقع من الشمال القطري بشأن عودة أكرم توفيق إلى الأهلي

سعر الدولار

متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين

ترشيحاتنا

سوزوكى سويفت ديزاير موديل 2026

مواصفات سوزوكى سويفت ديزاير 2026

سكودا سوبيرب موديل 2026

سكودا سوبيرب 2026 تباع بهذه المواصفات

LG

هاتف LG القابل للتمدد.. مشروع ملغى يكشف عن ابتكار سبق زمنه

بالصور

الفرق كبير .. موديل تثير الجدل بعد ارتدائها فستان لميس الحديدي في خطوبة ابنها

لميس الحديدي
لميس الحديدي
لميس الحديدي

6 علامات تكشف الكبدة الفاسدة

٦ علامات تكشف الكبد الفاسد
٦ علامات تكشف الكبد الفاسد
٦ علامات تكشف الكبد الفاسد

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟

فيديو

مي كساب

كل سنة وأنت طيب يا أبو العيال.. مي كساب تحتفل بعيد ميلاد زوجها

الذكاء الاصطناعي

حكم تحريك صور الميت بالذكاء الاصطناعي.. الإفتاء تحذر من هذا الأمر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ٤٠ مليار جنيه؟!!

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الوهم العاطفي

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: يوم اليتيم.. رسالة للعطاء والرحمة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أعظم يتيم في التاريخ.. رحلة النبي محمد ﷺ من الفقد إلى الرحمة

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: امتداد للرحمة الإنسانية

المزيد