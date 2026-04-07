بين السرية والحذر.. ترامب يؤكد استمرار المفاوضات مع إيران

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده تجري حالياً مفاوضات مكثفة مع إيران، مؤكداً أن هذه المحادثات لا تزال في مرحلة نشطة وحساسة.

وفي مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، تجنب ترامب الكشف عن تقييمه لسير هذه المفاوضات، موضحاً أنه لا يستطيع الإدلاء بتفاصيل في الوقت الراهن بسبب طبيعتها الجارية.

وفي سياق آخر، لم يبدِ ترامب موقفاً واضحاً بشأن طلب باكستان تمديد مهلة معينة لمدة أسبوعين، مكتفياً بالإشارة إلى أنه سيطلع قريباً على كافة التفاصيل. كما أثنى على رئيس وزراء باكستان، مشيراً إلى أنه شخصية معروفة وتحظى باحترام واسع.