مصطفى بكري : القيادة السياسية تدير الأزمة الاقتصادية بحكمة

أكد النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يقر بوجود أزمة اقتصادية عالمية تلقي بظلالها على مختلف الدول، مشيرًا إلى أن مصر ليست بمنأى عن هذه التداعيات.



وأوضح "بكري" خلال حواره لبرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية “Ten”، أن القيادة السياسية تتعامل مع هذه الأزمة برؤية تقوم على التوازن، حيث يتم اتخاذ إجراءات اقتصادية، مثل رفع الأسعار، بشكل مؤقت لتخفيف حدة الضغوط، مؤكدًا أن الدولة والمواطنين سيتحملون تبعات هذه المرحلة الصعبة.

وأضاف أن هناك تحديات تستهدف إضعاف استقرار الدولة ومنعها من النهوض، إلا أن مصر نجحت في الحفاظ على استقرارها الأمني، الذي وصفه بأنه "الأساس" لأي تقدم اقتصادي أو تنموي.

وأشار إلى أن السياسة التي انتهجتها القيادة المصرية، والتي تقوم على تجنب الدخول في صراعات، كانت خيارًا استراتيجيًا، خاصة في ظل محاولات دفع البلاد نحو مواجهات قد تؤدي إلى سيناريوهات مشابهة لما حدث في ليبيا أو السودان.

وأكد بكري أن هذه المرحلة كانت انتقالية وتتطلب قدرًا كبيرًا من الحكمة في الإدارة، مشددًا على أن القيادة السياسية نجحت في التعامل مع التحديات الراهنة، بما يحافظ على استقرار الدولة ويجنبها مخاطر الانزلاق إلى الفوضى.