مصطفى بكري: نهاية أمريكا الكبرى ستكون على يد ترامب

حذر الإعلامي مصطفى بكري من تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، مشيرًا إلى تصريحات الحرس الثوري الإيراني التي تقول: "انتهى ضبط النفس، وسنفعل بالبني التحتيه لأمريكا وحلفائها ما يحرمهم لسنوات من النفط والغاز".

وأكد بكري عبر حسابه علي" إكس" أن العالم يمر بلحظات حرجة، وأن الوساطات توقفت والتهديدات تصاعدت، لافتًا إلى أن القضية لم تعد مجرد تبادل شروط، وأن مصير البشرية أصبح في يد "شوية مجانين".

وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيؤدي إلى نهاية الإمبراطورية الأمريكية، على غرار ما حدث للإمبراطورية البريطانية بعد حرب السويس، محذرًا من أن "حرب الدمار والانفجار الكبير باتت على الأبواب"، وأن الساعات المقبلة حاسمة، ما لم تحدث مفاجأة غير متوقعة.

مهلة ترامب

ودخلت مهلة الرئيس الامريكي دونالد ترامب، لإيران، ساعاتها الحاسمة، وسط غارات عنيفة الثلاثاء في مناطق متفرقة بإيران، استهدفت جسورا ومنشآت للبنية التحتية.

تهديد جديد لترامب

وكتب ترامب قبل ساعة اليوم على موقع «تروث ميديا»: «ستموت حضارة بأكملها الليلة، ولن تعود أبدًا. لا أريد ذلك، لكنه على الأرجح سيحدث، مع ذلك، الآن وقد تحقق التغيير الجذري والشامل للنظام، حيث تسود عقول مختلفة، أكثر ذكاءً، وأقل تطرفًا، فربما يحدث شيء رائع ثوري، من يدري؟ سنعرف ذلك الليلة، في واحدة من أهم اللحظات في تاريخ العالم الطويل والمعقد. 47 عامًا من الابتزاز والفساد والموت ستنتهي أخيرًا. بارك الله شعب إيران العظيم!».