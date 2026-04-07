ترقب عالمي لقرار ترامب .. البيت الأبيض يعلق على مقترح تمديد مهلة إيران

تتجه أنظار العالم إلى دونالد ترامب مع اقتراب انتهاء المهلة التي حددها لإيران، وسط تساؤلات متزايدة حول إمكانية تمديدها لإتاحة فرصة للحل الدبلوماسي، خاصة بعد تحركات دولية لاحتواء التصعيد.



وفي هذا السياق، كشف البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي اطلع بالفعل على المقترح الذي تقدمت به باكستان، والذي يدعو إلى تمديد المهلة لمدة أسبوعين، مؤكدًا أن القرار النهائي سيصدر قريباً دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن الاتجاه الذي ستسلكه الإدارة الأمريكية.



وكان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف قد طالب بتمديد المهلة لإفساح المجال أمام الجهود الدبلوماسية، مشيراً إلى أن هناك تقدماً ملموساً نحو تسوية محتملة، كما دعا إيران إلى اتخاذ خطوات تهدئة، مثل فتح مضيق هرمز مؤقتاً كبادرة حسن نية.

ويأتي هذا التحرك في ظل تصاعد التوترات بين واشنطن وطهران، مع تهديدات أمريكية بتوجيه ضربات قوية تستهدف البنية التحتية الإيرانية في حال عدم الاستجابة للمطالب قبل انتهاء المهلة، ما يضع المنطقة أمام مفترق طرق بين التصعيد العسكري أو الحل السياسي.

ويرى مراقبون أن قرار تمديد المهلة قد يمثل فرصة أخيرة لتجنب مواجهة واسعة في الشرق الأوسط، خاصة مع الضغوط الدولية المتزايدة لاحتواء الأزمة، في حين أن عدم التمديد قد يدفع الأمور نحو تصعيد غير مسبوق، ستكون له تداعيات خطيرة على الأمن الإقليمي والعالمي.



وبين هذا وذاك، تبقى الساعات القادمة حاسمة، مع ترقب إعلان رسمي من واشنطن قد يحدد ملامح المرحلة المقبلة في واحدة من أخطر الأزمات الدولية الحالية



