أمينة عرفي تواصل التألق وتبلغ نصف نهائي الجونة للإسكواش بعد الفوز على واتانابي

ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة بطولة الجونة الدولية للاسكواش 2026 لفئة السيدات، واصلت النجمة المصرية أمينة عرفي، المصنفة الثالثة عالميًا، عروضها القوية، بعدما حققت فوزًا مستحقًا على اليابانية ساتومي واتانابي، المصنفة السابعة عالميًا.

وتمكنت أمينة عرفي من حسم المواجهة بنتيجة 3-0، في مباراة فرضت خلالها سيطرتها بشكل واضح، وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: 11-8، 11-6، 13-11، لتؤكد تفوقها وتواصل مشوارها بثبات نحو اللقب.

وشهدت المباراة أداءً قويًا من اللاعبة المصرية، التي نجحت في التعامل مع اللحظات الحاسمة، خاصة في الشوط الثالث، الذي حسمته بعد صراع متكافئ، لتغلق اللقاء دون الحاجة لشوط رابع.

وبهذا الفوز، تحجز أمينة عرفي مقعدها في الدور نصف النهائي، حيث تضرب موعدًا مرتقبًا مع مواطنتها هانيا الحمامي، المصنفة الأولى عالميًا، في مواجهة مصرية خالصة تُعد واحدة من أبرز مباريات البطولة، في ظل المنافسة القوية بين لاعبتين من الصف الأول عالميًا على بطاقة التأهل إلى النهائي