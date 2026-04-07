حمدي الوزير ضيف شرف في فيلم "إشعار بالموت" (خاص )

في لقاء خاص مع موقع صدى البلد الإخباري، كشف الفنان حمدي الوزير عن تفاصيل مشاركته كضيف شرف في فيلم "إشعار بالموت"، الذي يُعد من الأعمال السينمائية المنتظرة خلال الفترة المقبلة، لما يحمله من طابع تشويقي وأحداث مثيرة تجذب الجمهور.

وأوضح حمدي الوزير أن مشاركته في الفيلم جاءت بدافع إعجابه الشديد بفكرة العمل والسيناريو و أنه عمل شبابي به كثير من الشباب ، مؤكدًا أن الدور الذي يقدمه، رغم كونه ضيف شرف، إلا أنه يحمل تأثيرًا مهمًا في مجرى الأحداث. وأضاف أن الفيلم يعتمد على الإثارة والغموض، ويطرح العديد من القضايا الإنسانية في إطار درامي مشوق.



وأشار الوزير إلى أنه استمتع كثيرًا بكواليس التصوير، خاصة مع فريق العمل الذي وصفه بأنه يتمتع بروح من التعاون والاحترافية.

كما أعرب عن سعادته بالعمل مع جيل جديد من الفنانين، مؤكدًا أن هذه التجارب تضيف له الكثير وتمنحه طاقة فنية متجددة.

وتحدث عن طبيعة دوره في الفيلم، موضحًا أنه يجسد شخصية محورية تظهر في توقيت حساس، وتُسهم في كشف العديد من خيوط القصة، مما يضيف عنصر المفاجأة للجمهور.

كما رفض الكشف عن تفاصيل أكثر، حفاظًا على عنصر التشويق.

وعن رأيه في السينما الحالية، أكد حمدي الوزير أن هناك تطورًا ملحوظًا في مستوى الإنتاج والأفكار، مشيرًا إلى أن الجمهور أصبح أكثر وعيًا ويبحث عن أعمال تقدم محتوى مختلفًا وغير تقليدي.

وفي ختام اللقاء، وجه الوزير رسالة لجمهوره، داعيًا إياهم لانتظار الفيلم، متمنيًا أن ينال إعجابهم، ومؤكدًا حرصه الدائم على اختيار أدوار تضيف لمسيرته الفنية وتلامس قلوب المشاهدين.