حمدي الوزير يحتفل بعرض خاص فيلمه إشعار بالموت

شهدت إحدى دور العرض السينمائي بمدينة السادس من أكتوبر احتفال صُنّاع فيلم «إشعار بالموت» و الذي يقام بالعرض الخاص للعمل، وسط حضور لافت من أبطاله وعدد من نجوم الوسط الفني والإعلامي، في أجواء احتفالية مميزة عكست حالة الحماس التي تسيطر على فريق العمل قبل طرحه للجمهور.

وتصدر الاحتفالية الفنان حمدي الوزير، الذي حرص على مشاركة الحضور فرحته بإطلاق الفيلم، مؤكدًا أن العمل يمثل تجربة مختلفة ومليئة بالتحديات على مستوى الأداء والطرح الدرامي. كما شهد الحدث حضور عدد من أبطال الفيلم، من بينهم عمرو عبد الجليل، هاجر الشرنوبي، محسن منصور، أيمن الشيوي، إلى جانب الوجوه الشابة مثل يارا عزمي، كارولين خليل، والطفل آدهم شتا، الذين أعربوا عن سعادتهم بالمشاركة في هذا العمل.

كما كان لاسم الفنان الراحل بهاء الخطيب حضور خاص خلال الأمسية، حيث حرص صُنّاع الفيلم على توجيه التحية له، مؤكدين أن مشاركته تُعد من أبرز محطات العمل، وأن الفيلم يحمل قيمة إنسانية إضافية بكونه أحد آخر أعماله.

الفيلم من تأليف وإخراج أحمد عادل عقل، الذي أوضح أن «إشعار بالموت» ينتمي إلى نوعية الأعمال التي تمزج بين الإثارة والدراما النفسية، ويطرح تساؤلات عميقة حول المصير والقرارات الإنسانية. وأضاف أن العمل استغرق وقتًا طويلًا في التحضير لضمان خروجه بصورة تليق بالجمهور.

وشارك في تنفيذ الفيلم فريق متميز، حيث تولّت الإخراج التنفيذي كل من شيريهان قطب وريهام خليل، بينما قدّم مدير التصوير زياد عبدالباسط رؤية بصرية خاصة ساهمت في خلق أجواء مشوّقة تدعم طبيعة الأحداث.

ومن المتوقع أن يحقق الفيلم تفاعلًا كبيرًا فور طرحه بدور العرض، خاصة في ظل حالة الترقب التي تحيط به، ووجود نخبة من النجوم المشاركين فيه، إلى جانب فكرته المختلفة التي تجمع بين التشويق والدراما، ما يجعله واحدًا من الأعمال المنتظرة خلال الفترة المقبلة.