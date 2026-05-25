هل يجب على المرأة استئذان زوجها لصيام يوم عرفة؟.. الإفتاء تجيب

أجابت الدكتورة هند حمام، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليها بشأن حكم صيام المرأة يوم عرفة، وهل يجب عليها استئذان زوجها قبل الصيام أم لا، خاصة مع عِظم فضل هذا اليوم ومكانته.

حكم صيام المرأة يوم عرفة دون إذن الزوج

وأوضحت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الاثنين: أن يوم عرفة من الأيام العظيمة التي يُستحب فيها الإكثار من الطاعات، وقد وردت فيه فضائل كثيرة، منها أن الله سبحانه وتعالى يباهي بالحجاج الملائكة ويغفر الذنوب، كما أن صيامه سُنّة مؤكدة يُكفِّر الله بها السنة الماضية والباقية.

وأضافت أمينة الفتوى بدار الإفتاء أن صيام يوم عرفة من قبيل التطوع وليس واجبًا، وبالتالي فإن المرأة إذا كان زوجها حاضرًا مقيمًا معها، وكان صحيحًا غير صائم، ولم يأذن لها إذنًا عامًا أو خاصًا بالصيام، فإنه يلزمها استئذانه قبل صيام هذا اليوم.

وتابعت أمينة الفتوى بدار الإفتاء أن ذلك يرجع إلى حق الزوج الواجب، والذي يُقدَّم على السُّنّة، خاصة إذا كان في حاجة إليها في أمره الخاص، مستشهدة بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر وزوجها شاهد أن تصوم إلا بإذنه».

وأشارت أمينة الفتوى بدار الإفتاء إلى أنه إذا كان الزوج مسافرًا، أو صائمًا مثلها، أو أعطاها إذنًا عامًا أو مسبقًا بالصيام، أو كان في غير حاجة إليها، فلا يشترط حينها الاستئذان، ويجوز لها الصيام دون حرج، مراعاة لاختلاف الأحوال.

أدعية يوم عرفة للمغفرة

1.اللهم اعتق رقابنا من النار، لاتحرمنا من فضلك وأن تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا، وتعفو عنا.2. ربنا إننا سمعنا مناديًا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفّر عنا سيئاتنا وتوفّنا مع الأبرار.

2. اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بمَاءِ الثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَنَقِّ قَلْبِي مِنَ الخَطَايَا، كما نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الأبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، وَبَاعِدْ بَيْنِي وبيْنَ خَطَايَايَ، كما بَاعَدْتَ بيْنَ المَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ.

3. اللهمَّ إنِّي أسألُكَ الجنةَ وما قَرَّبَ إليها من قَوْلٍ أوْ عَمَلٍ، وأعوذُ بِكَ مِنَ النارِ وما قَرَّبَ إليها من قَوْلٍ أوْ عَمَلٍ، وأسألُكَ أنْ تَجْعَلَ كلَّ قَضَاءٍ قَضَيْتَهُ لي خيرًا.

4. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رُسُلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.

5. اللّهم إنا نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تُكفّر عنا سيئاتنا، وأن تتولى أمرنا، وأن تختم بالباقيات الصالحات أعمالنا.

6. ربنا قِنا عذاب النار.

7. اللّهم اختم لنا بخير، واجعل عواقب أمورنا إلى خير يا أرحم الراحمين يا كريم.

8. اللّهم إنا نسألك أن ترفع ذكرنا، وتضع وزرنا، وتُطهّر قلوبنا، وتُحصّن فروجنا، وتغفر لنا ذنوبنا.

9. نسألك اللهم الدّرجات العُلا من الجنة.

10. اللّهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلّمين والمسلّمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين.