لبنان في دائرة الخطر.. إسرائيل تنتظر الضوء الأخضر من أمريكا لضرب حزب الله

كشف مسؤول أمريكي رفيع المستوى، في تصريح للقناة الثانية عشرة العبرية، وموقع أكسيوس، أن الولايات المتحدة قد تُعطي الضوء الأخضر لعملية إسرائيلية أوسع نطاقًا ضد حزب الله في لبنان، في ظل تصاعد هجمات الطائرات المسيّرة على إسرائيل.

ونُقل عن المسؤول قوله: "تجاهل حزب الله طلبات متكررة لوقف إطلاق النار على إسرائيل، بما في ذلك إنذار نهائي وُجّه إليه مؤخرًا. ولن يُتوقع من إسرائيل أبدًا أن تكتفي بالدفاع عن نفسها في وجه الهجمات على قواتها ومدنييها. هذه ليست إدارة بايدن".

وأشار إلى أن حزب الله أطلق، خلال الأيام الثمانية الماضية، أكثر من ألف طائرة مسيّرة وأكثر من 700 صاروخ على إسرائيل، في محاولة واضحة لعرقلة المحادثات بين إسرائيل ولبنان.

وقال المسؤول: "لقد خرق حزب الله وقف إطلاق النار في الثاني من مارس، وهو الآن عازم على حرمان الشعب اللبناني من طريق السلام وإعادة الإعمار"، مضيفًا أن حزب الله يعتبر المحادثات "تهديدًا وجوديًا".

وأوضح: "أن وقف إطلاق نار ناجح بقيادة الحكومة اللبنانية من شأنه أن يُجرّد حزب الله من قوته وروايته".