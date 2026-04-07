فقرة بدنية للاعبي الزمالك بمران اليوم

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة بدنية خاصة خلال مران اليوم الذي أقيم على الملعب الفرعي باستاد نيلسون مانديلا، في إطار الاستعداد لمباراة شباب بلوزداد الجزائري في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتولى البرتغالي نونو كوستا ريبيرو مدرب الأحمال، الإشراف على الفقرة البدنية للاعبين والتي بدأت بالركض حول الملعب، بالإضافة إلى بعض التدريبات الخفيفة بالكرة.

وكانت بعثة الزمالك وصلت العاصمة الجزائرية الجزائر في الواحدة ظهر اليوم بتوقيت مصر، بعد رحلة طيران استغرقت نحو 4 ساعات.

ويترأس المهندس هشام نصر نائب رئيس الزمالك بعثة الفريق في الجزائر لمواجهة شباب بلوزداد.

ويحل الزمالك ضيفًا على نظيره شباب بلوزداد الجزائري في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية يوم الجمعة المقبل 10 أبريل الجاري، فيما تقام مباراة العودة يوم 17 من الشهر نفسه على ستاد القاهرة الدولي.