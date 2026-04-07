حمادة هلال يعلن إصابة والده بشلل نصفي .. التفاصيل الكاملة

كشف الفنان حمادة هلال عن تعرض والده لأزمة صحية كبيرة تسببت في إصابته بشلل نصفي كامل نتيجة جلطة في المخ أصيب بها قبل نحو عام، ما انعكس بشكل كبير على قدرته على الحركة والكلام.



وأوضح هلال، خلال استضافته في برنامج Mirror الذي يقدّمه الإعلامي خالد فرج، أن الجلطة أثّرت على الجانب الأيسر من جسد والده، ولم يتم التمكن من احتوائها في الوقت المناسب، لتترك مضاعفات مستمرة حتى الآن، بحسب قوله.



وأكد أن والده يحظى بمكانة خاصة بين أهالي منطقة الزاوية الحمراء، لدرجة أنه يصفه بـ“العمدة”، نظرًا لما يتمتع به من محبة واحترام كبيرين، وروى أنه خلال زيارته الأخيرة للمنطقة في شهر رمضان، حرص على تلبية دعوة والده للمشاركة في إفطار جماعي مع الأهالي، حيث أصرّ الأخير على الحضور رغم حالته الصحية، وجاء على كرسي متحرك ليكون وسط الناس، في مشهد يعكس ارتباطه القوي بهم.



كما استعرض هلال جانبًا من مسيرة والده، مشيرًا إلى أنه واجه ظروفًا صعبة في بداية حياته، بعدما خسر والده (جد حمادة) كل ما يملك من أموال، رغم عمله في تجارة الأقمشة، ما اضطر والده للبدء من جديد. ورغم قسوة التجربة، لم يستسلم للحزن، بل تحمّل مسؤولية أسرته، ووقف بجانب إخوته ووالدته دون تردد.



وأشار إلى أن هذه المواقف شكّلت جزءًا كبيرًا من شخصيته، مؤكدًا أن والده كان نموذجًا في الصبر وتحمل المسؤولية، وأن القيم التي نشأ عليها كانت لها تأثير مباشر في مسيرته الفنية والإنسانية.