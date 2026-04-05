قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
خدمات

اعرف هاتدفع كام.. زيادة أسعار الكهرباء المنزلي والتجاري لهذه الشرائح

خالد يوسف

في اتجاه مفاجئ للمواطنين، اتخذت الحكومة قرارا بإعادة ضبط منظومة دعم الكهرباء، من خلال زيادة جديدة فى هيكل تعريفة الاستهلاك، فى محاولة لمواجهة الضغوط المتزايدة الناتجة عن ارتفاع تكاليف الإنتاج وأسعار الوقود عالميًا.

زيادة أسعار الكهرباء

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن زيادة أسعار بعض شرائح استهلاك الكهرباء اعتبارًا من شهر أبريل 2026، نتيجة الأزمة العالمية الحادة في مصادر الطاقة، والتي تفاقمت بسبب الحرب في منطقة الخليج العربي.

وأكدت الوزارة أن الهدف من هذه الزيادة هو ضمان استمرار توفير الطاقة لجميع المواطنين، مع مراعاة العدالة الاجتماعية وتوزيع الأعباء على مختلف فئات الشعب، بحيث تتحمل الفئات الأعلى استهلاكًا أو القدرة الاقتصادية أكبر قدر ممكن.

استقرار الشرائح الأقل استهلاكًا

حرصت الوزارة، على أن لا تمس الزيادة شرائح الاستهلاك المنزلي الأقل، والتي تمثل غالبية المصريين بنسبة 40% من إجمالي المشتركين، ومن بين هذه الفئة، 86% من المشتركين معفون تمامًا من الزيادة، لضمان حماية الفئات الأكثر احتياجًا.

كما ثبتت أسعار استهلاك كل الشرائح حتى شريحة 2000 كيلو وات شهريًا، بينما تم تطبيق الزيادة على هذه الشريحة والشرائح الأعلى منها بمتوسط زيادة قدره 16% فقط.

زيادة أسعار شرائح الاستهلاك الأعلى والفئات التجارية

طبقًا لمبدأ المشاركة المجتمعية، قررت الوزارة زيادة أسعار الاستهلاك التجاري بمختلف شرائحه، بمتوسط نحو 20%، بينما تم الاقتصار على الزيادة المحدودة في الشرائح المنزلية الأعلى استهلاكًا.

وقالت الوزارة، إن هذه الزيادات تعتبر إجرائية وضرورية لمواجهة أزمة الطاقة العالمية، وهي تهدف إلى الحفاظ على استمرارية توفير الكهرباء للمصريين في مختلف الاستخدامات، سواء المنزلي أو التجاري أو الصناعي.

وتستهدف الزيادة نحو 200 ألف مستهلك فقط من أصل 42 مليون، وسيرتفع سعر الكيلو وات نتيجة تلك الزيادات فى هذه الشريحة من 223 قرشًا إلى 258 قرشًا، بنسبة زيادة تقارب 16%.

عدادت النظام الكودى زيادة 28%

فيما يخص عدادت النظام الكودى (الذى يطبق على العدادات مسبقة الدفع فى بعض الحالات غير المسجلة)، لفت المصدر إلى أن الزيادة بلغت نحو 28%، وقفز سعر الكيلووات فى هذا النظام من 2.14 جنيه إلى 2.74 جنيه.

لماذا ترتفع أسعار شرائح الكهرباء؟

يأتى هذ الاتجاه نحو إقرار زيادات بعد فترة من الإرجاء المتعمد لمراعاة الظروف الاقتصادية، إلا أن ارتفاع تكلفة «الوقود المكافئ» (الغاز والسولار) الذى يمثل 60-70% من تكلفة إنتاج الكهرباء، جعل من التحريك أمراً ضرورياً.

وكشفت مصادر فى الوزارة، عن تكبد الدولة أعباءً مالية ضخمة لتأمين استمرارية الخدمة، فى ظل الأسعار العالمية الحالية، خاصة مع وصول سعر الغاز فى «تكلفة الفرصة البديلة» إلى مستويات قياسية، مما يرفع فاتورة الدعم اليومية التى تتحملها الخزانة العامة.

أسعار شرائح الكهرباء للمنازل 2026

ـ الشريحة الأولى (من 0 إلى 50 كيلووات)   68  قرشاً لكل كيلووات، بدون زيادة

ـ الشريحة الثانية (من 51 إلى 100 كيلووات) 78  قرشاً لكل كيلووات، بدون زيادة

ـ الشريحة الثالثة (101 إلى 200 كيلووات)95  قرشاً لكل كيلووات، بدون زيادة

ـ الشريحة الرابعة (201 إلى 350 كيلووات)1.55  جنيه لكل كيلووات، بدون زيادة

ـ الشريحة الخامسة (351 إلى 650 كيلووات)1.95  جنيه لكل كيلووات، بدون زيادة

ـ الشريحة السادسة (651 إلى 1000 كيلووات)2.10  جنيه لكل كيلووات، بدون زيادة

ـ الشريحة السابعة (أكثر من 1000 كيلووات) تبدأ من 2.23 جنيه وتصل إلى 2.58 جنيه حسب حجم الاستهلاك، بداية الزيادة

أسعار شرائح الكهرباء قبل وبعد الزيادة للاستخدام التجاري

ـ الشريحة الأولى (من 1 إلى 100 كيلووات)، ارتفع السعر من 85 قرشاً إلى 1.12 جنيه، بنسبة زيادة حوالى 31.7%.

ـ الشريحة الثانية (من 1 إلى 250 كيلووات)، ارتفع السعر من 168 قرشاً إلى 2.16 جنيه، بنسبة زيادة بلغت حوالى 28.5%

ـ الشريحة الثالثة (من 1 إلى 600 كيلووات)، ارتفع السعر من 220 قرشاً إلى 2.64 جنيه، بنسبة زيادة بلغت 20%

ـ الشريحة الرابعة (من 601 إلى 1000 كيلووات)، ارتفع السعر من 227 قرشاً إلى 2.74 جنيه، بنسبة زيادة بلغت حوالى 20.7%

ـ الشريحة الخامسة (أكثر من 1000 كيلووات)، ارتفع السعر من 233 قرشاً إلى 2.79 جنيه، بنسبة زيادة بلغت حوالى 19.7%.

نصائح للمواطنين لتقليل فاتورة الكهرباء

ـ مراقبة استهلاك الكهرباء الشهري وتحديد الأجهزة عالية الاستهلاك.

ـ استخدام الإضاءة الموفرة للطاقة والمصابيح LED.

ـ فصل الأجهزة الكهربائية غير المستخدمة لتجنب الاستهلاك الخفي.

ـ الاعتماد على الأجهزة الحديثة الأقل استهلاكًا للطاقة.

ـ مراقبة الشرائح الأعلى استهلاكًا لتجنب تجاوز الحدود وتطبيق الزيادة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تطبيقات بدلا من ماسنجر

بعد قرار الغلق الرسمي .. إليك 6 تطبيقات بديلة عن ماسنجر

الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات

طقس متقلب غدًا.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات

سعر الذهب

عيار 21 يخسر 500 جنيه من القمة.. هبوط جديد يضرب سعر الذهب اليوم

سعر الدولار

بعد ارتفاع الاحتياطي.. سعر الدولار أمام الجنيه رسميًا اليوم

زيادة المرتبات والمعاشات

الحكومة تعلن صرف زيادة المرتبات والمعاشات رسميًا بدءًا من هذا الموعد.. هتقبض كام؟

الزواج

هل يجوز زواج المطلقة سرًا بدون ولي؟.. أمين الفتوى يجيب

سعر الدولار في البنك المركزي

رسميا .. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم

ترشيحاتنا

البحث العلمي

أكاديمية البحث العلمي تعلن مد فترة التقديم للنداء الوطني للتكنولوجيا العميقة

جامعة حلوان التكنولوجية

جامعة حلوان التكنولوجية تطلق مشروعا لشحن سيارات الجولف بالطاقة الشمسية

الارصاد

أقمار الأرصاد ترصد سحب السلوم.. طقس متقلب يجمع بين الأمطار والرمال والحرارة غدا

بالصور

السيطرة على حريق فيقاعة أفراح بالزقازيق دون إصابات.. صور

فيديو

الذكاء الاصطناعي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

المزيد