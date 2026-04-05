لو عندك محل .. اعرف هتدفع كام لفاتورة الكهرباء بعد الزيادة

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن زيادة أسعار الكهرباء لبعض الشرائح المنزلية التي يزيد استهلاكها عن 2000 كيلووات بنسبة 16%، وللقطاع التجاري بنسبة 20%.

أسعار شرائح الكهرباء للقطاع التجاري كالتالي:

المستهلك من صفر إلى 100 كيلووات: 100 قرش بدلاً من 85 قرشًا. المستهلك من 101 إلى 250 كيلووات: من صفر إلى 250 كيلووات بسعر 2 جنيه بدلاً من 1.68 جنيه (168 قرشًا). المستهلك من 251 حتى 1000 كيلووات: من صفر إلى 600 كيلووات: 264 قرشًا بدلاً من 220 قرشًا.

من 601 إلى 1000 كيلووات: 272 قرشًا بدلاً من 227 قرشًا. المستهلك من صفر إلى أكثر من 1000 كيلووات: 279 قرشًا بدلاً من 233 قرشًا.

وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قد أعلنت عن تثبيت أسعار استهلاك كل شرائح الكهرباء حتى شريحة 2000 كيلووات شهريًا.

وأوضحت الوزارة أن الأزمة العالمية الحادة وغير المسبوقة في موارد الطاقة، بسبب الحرب الدائرة في منطقة الخليج العربي، استلزمت اتخاذ قرارات بزيادة أسعار بعض شرائح استهلاك الكهرباء التجاري والمنزلي اعتبارًا من شهر أبريل الحالي.

وأكدت الوزارة أنها حرصت في هذه الزيادات على ألا تمس مطلقًا شرائح الاستهلاك المنزلي الأقل، والتي تشمل غالبية المصريين وتمثل نسبة 40٪ من إجمالي المشتركين في مصر، حيث تمثل الشرائح المعفاة من الزيادة 86٪ منهم، واقتصرت الزيادة على شرائح الاستهلاك الأعلى التي تضم الفئات الأكثر قدرة.

كما أكدت الوزارة أن القرار جاء لمواجهة أزمة الطاقة العالمية الراهنة، حرصًا على استمرار توفير الطاقة الكهربائية لكل المصريين بالقدر الذي يحتاجون إليه، سواء في استهلاكهم المنزلي أو التجاري أو الصناعي.