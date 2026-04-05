اعرف هتدفع كام .. بدءًا من فاتورة كهرباء مايو

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن تثبيت أسعار الكهرباء للقطاع المنزلي حتى 2000 كيلوات ستتم زيادة أسعار تلك الشريحة بنسبة 16٪

ويقدم صدى البلد لقرائه سعر فاتورة الكهرباء شهر مايو بعد الاعلان عن الزيادة

1- الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات (68 قرشا) كما هي

2- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات (78 قرشا).كما هي

- المستهلك من 101 إلى الف ك.و.س/شهر كالاتى :

3- الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات (95 قرشا) كما هي

4- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات ( 155 قرشا) كما هي

5- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات (195 قرشا)كما هي



6- الشريحة السادسة من صفر حتى 1000 كيلو وات (210 قروش).كما هي

7- الشريحة السابعة، من صفر الى 2000 كيلو وات ساعة (223 قرشا).كما هي

8- من صفر لأكثر من 2000 كيلو وات ساعة تطبق زيادة 16% وتكون 258 قرشا لكل كيلو وات .



وأوضحت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن الأزمة العالمية الحادة وغير المسبوقة الراهنة في كل موارد الطاقة بسبب الحرب الدائرة في منطقة الخليج العربي، قد استلزمت من الوزارة اتخاذ قرارات بزيادة أسعار بعض شرائح استهلاك الكهرباء التجاري والمنزلي اعتباراً من شهر أبريل الحالي.

وقد أكدت الوزارة أنها كانت شديدة الحرص في هذه الزيادات ألا تمس مطلقا شرائح الاستهلاك المنزلي الأقل والتي تشمل غالبية المصريين وتمثل نسبة 40% من إجمالي المشتركين في مصر، تمثّل الشرائح المعفاة من الزيادة 86% منهم، وان تقتصر الزيادة على شرائح الاستهلاك الأعلى والتي تضم الفئات الأكثر اقتدارا.

حيث تم ثبتت أسعار استهلاك كلّ شرائح الكهرباء حتى شريحة 2000 كيلو وات شهريا، على أن تتم زيادة سعر هذه الشريحة وشرائح الاستهلاك الأعلى منها بمتوسط زيادة قدرها 16% فقط.

وتطبيقا لمبدأ المشاركة المجتمعية وتوزيع الأعباء بين مختلف فئات الشعب، بحيث يتحمل الأكثر قدرة واستفادة من الطاقة الكهربائيّة أكبر من غيره، فقد قررت الوزارة زيادة أسعار الاستهلاك التجاري بمختلف شرائحه، بمتوسط نحو 20%.

وتؤكد الوزارة أنه لم يكن أمامها من سبيل لمواجهة أزمة الطاقة العالمية الراهنة والأخطر في العقود الأخيرة، سوى أن تقرر هذه الزيادات الاضطرارية، وذلك حرصا منها على استمرار توفير الطاقة الكهربائية لكل المصريين بالقدر الذي يحتاجون إليه، سواء في استهلاكهم المنزلي او التجاري أو الصناعي.