مواد سامة داخل طرد بمطار بن جوريون.. احتواء الحادث دون شبهة أمنية وترقب لتصعيد إقليمي

أفادت دانا أبو شمسية مراسلة القاهرة الإخبارية، بأن الطرد الذي أثار حالة من الاستنفار داخل مطار بن جوريون، تبيّن أنه يحتوي على مواد سامة وخطرة، وذلك بعد انبعاث نيران ودخان منه فور وصوله.

وأوضحت، خلال رسالة على الهواء مع الإعلامية أمل مضهج، أن الطرد كان بطلب من شركة إسرائيلية محلية، مشيرة إلى أن المواد الموجودة بداخله قد تسبب حروقًا أو حالات تسمم حتى دون ملامسة مباشرة ما استدعى تدخلًا عاجلًا من الجهات المختصة.

وأضافت أن فرق الطوارئ تعاملت مع الطرد بحذر شديد، حيث تم وضعه داخل برميل محكم الإغلاق ونقله إلى موقع آمن، قبل أن تعلن سلطة المطار انتهاء التعامل مع الحادثة، مؤكدة عدم وجود أي شبهة أمنية، واعتبارها واقعة عرضية مرتبطة بطلب تجاري.

وفي سياق متصل، لفتت «أبو شمسية» إلى وجود ترقب لاجتماع مرتقب قد يناقش تطورات التصعيد في المنطقة، وسط توقعات إسرائيلية بالحصول على ضوء أخضر من الولايات المتحدة لاستهداف منشآت الطاقة داخل إيران، دون صدور أي تفاصيل رسمية حتى الآن بشأن جدول أعمال الاجتماع أو مخرجاته المحتملة.

