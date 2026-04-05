في عمق إيران.. جهاز صغير يحسم معركة إنقاذ ملاح أمريكي

في عملية توصف بأنها من الأكثر جرأة وتعقيدا، نجحت القوات الأمريكية في إنقاذ ملاح طائرة من طراز إف-35 إي بعد يومين من الاختباء داخل الأراضي الإيرانية ، عقب إسقاط طائرته.



الملاح، الذي وجد نفسه محاصرا في بيئة شديدة الخطورة، اعتمد على جهاز صغير متطور للاتصال بالأقمار الصناعية، مكّنه من إرسال إشارات مشفرة تحدد موقعه بدقة دون أن تكشفه أنظمة الرصد الإيرانية، هذا الجهاز، الذي لا يتجاوز وزنه 800 جرام، لعب دورا حاسما في بقائه على قيد الحياة حتى وصول فرق الإنقاذ.

جهاز الاتصال



وبحسب مصادر عسكرية، تجنب الملاح استخدام الاتصالات الصوتية، واكتفى بإرسال رسائل نصية مشفرة على فترات متباعدة، ما صعّب على أنظمة الحرب الإلكترونية تعقّبه، وعندما اقتربت مروحيات الإنقاذ، تم تفعيل وضع الاتصال المباشر لتوجيهها بدقة نحو موقعه.

عملية البحث والإنقاذ القتالي



تندرج العملية ضمن عقيدة عسكرية تُعرف بـ"البحث والإنقاذ القتالي" (CSAR)، والتي تعتمد على تقنيات متقدمة ووحدات خاصة مدرّبة على تنفيذ عمليات الإنقاذ في عمق مناطق العدو.

طائرة إف 35



الجهاز المستخدم، المعروف باسم CSEL، يتميز بقدرته على العمل في ظروف قاسية، بما في ذلك تحت الماء، وبعمر بطارية طويل قد يصل إلى 21 يوما، فضلا عن اعتماده على تقنيات متطورة مثل القفز الترددي وإرسال البيانات في نبضات سريعة، ما يجعله شبه غير قابل للرصد.



هذه العملية تسلط الضوء على الدور الحاسم للتكنولوجيا العسكرية الحديثة، حيث لم تكن القوة النارية وحدها كافية، بل كان الذكاء التقني هو العامل الفارق في إنقاذ حياة الملاح داخل واحدة من أخطر البيئات القتالية.